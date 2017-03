Nach erfolgreicher Rettung Blick zu ‟City Royale‟

TRIER. Jürgen Becker und Michael Schu, die Macher von ‟Freck langsam‟, haben es wieder getan. Zusammen mit über 200 Akteuren waren sie erneut am Filmset. Am 30. September wird ihr neuestes Werk ‟City-Royale‟ – der Soundtrack kommt von der Trierer Formation ‟Dynamite Funk‟ – in einer Uraufführung in der Arena Trier gezeigt. Rund 3500 Zuschauer haben dann die Möglichkeit, bei der Premiere dabei sein zu können.

Von Rolf Lorig

Eigentlich soll ‟City-Royale‟, das neueste Werk der beiden Filmemacher, bei der Pressekonferenz im Mittelpunkt stehen. Doch bevor es dazu kommt, müssen einige der anwesenden Feuerwehrleute − Jürgen Becker und Michael Schu verdienen im wahren Leben ihre Brötchen bei der Berufsfeuerwehr Trier − zu einem völlig ungeplanten Einsatz. Ein Kollege vom SWR hatte vom Fenster des Hotels aus eine Frau beobachtet, die offenbar völlig freiwillig in die Mosel gestiegen ist. Da der Verdacht einer Selbsttötung im Raum steht, wurde er sofort aktiv und zog die Frau aus der Mosel. Die weitere Versorgung übernahmen die Feuerwehrleute.

Über 8000 Kinobesucher sahen “Freck langsam”

Entsprechend geschockt, aber auch erleichtert über den glücklichen Ausgang zeigt sich Gastronom Michael Berger, als er die Pressekonferenz im Fourside Plaza Hotel schließlich eröffnet. Auch er weiß, dass Trierer Platt in der Öffentlichkeit wieder gut ankommt. Das ist spätestens seit den Erfolgen von Helmut Leiendecker Fakt. Doch klappt das auch im Film? Jürgen Becker und Michael Schu gingen als erste Filmemacher das Wagnis ein. Als 2010 ihr erstes Projekt ‟Freck langsam‟ im Kino anlief, war die Überraschung groß: ‟Über 8.000 Zuschauer, und damit mehr als zum gleichen Zeitraum „Harry Potter“, haben den Film im Broadway-Kino in Trier gesehen; mehr als 20.000 DVDs wurden verkauft‟, erinnert sich Dominique Koch von Bergers Gastronomie-Unternehmen ‟Goldener Stern‟, das den beiden Trierer Filmemachern als Partner zur Seite steht.

Und nun ‟City-Royale‟. Ist das etwa als Anlehnung an den berühmten James Bond-Titel zu verstehen? Schu und Becker winken ab. Nein, man habe einen möglichst witzigen Titel gesucht, der auch zu Trier passen müsse, erklären die beiden. Und da Bilder bekanntlich mehr aussagen als tausend Wörter, können sich die anwesenden Medienvertreter gleich einen ersten Eindruck verschaffen. Erst gibt es eine Szene aus ‟Freck langsam‟. Wenig später dann der erste Trailer aus ‟City-Royale‟. Der Vergleich zeigt, dass sich die technischen Möglichkeiten dank des neuen Equipments − einen Teil des Filmerlöses hatte Michael Schu in eine neue Kamera investiert − deutlich verbessert haben. ‟Wir konnten deshalb nun in HD-Qualität produzieren‟, freut sich Schu, der für Regie, Kamera, Schnitt und Ton verantwortlich zeichnet.

Die Freude des Feuerwehrmanns wird sich mit Sicherheit auf das Publikum übertragen. Denn wieder einmal bestimmen Spielfreude und Action Inhalt und Tempo des Films. Allzu viel wollen die beiden Macher noch nicht über den Film in Trierer Mundart verraten (‟Wir sind noch nicht ganz fertig, einige Szenen müssen noch gedreht werden.‟), aber dann gibt Jürgen Becker (Drehbuch) doch einen Einblick: ‟Eigentlich lautet der richtige Titel ‘City-Royal – wei is pillo’, und es geht dabei um das Gangsterquartett Kliff (Harry Feider), Richie (Marco Landsch), Vince (Thomas Biewer) und das ‘Gerät’ (Olesja Bechtgold). Die drei Männer und die Frau treiben in der ältesten Stadt Deutschlands ihr Unwesen. Ihren kostspieligen Lebensstil finanzieren sie durch Banküberfälle und illegale Wetten. Als ihnen dann aber irgendwann doch das Geld ausgeht, lassen sie sich auf einen Deal mit dem grausamen Dr. Piro (Dirk Bares) ein. Doch nichts läuft nach Plan und das Unheil nimmt seinen Lauf. Als dem Quartett dann auch noch die Polizei im Nacken sitzt, bekommen die vier unerwartete Hilfe…‟

Logisch, dass die Anwesenden mehr wissen wollen. Doch Becker und Schu bleiben weitgehend hart. Nur eine kleine Zusatzinformation lassen sie sich dann doch noch entlocken: ‟Am Ende kommt es zu einem Showdown auf einem Schrottplatz…‟

Bislang 600 Stunden Arbeit

Befragt danach, wie viele Stunden die Dreharbeiten gedauert haben, bleiben Becker und Schu anfangs unscharf. Eigentlich habe man 2012 mit der Fortsetzung von ‘Freck langsam’ angefangen. ‟Doch dann sind uns irgendwann die Ideen ausgegangen, und da haben wir das ganze Material wieder eingestampft‟, erklärt Jürgen Becker. Und dann sei der Entschluss gereift, einen komplett neuen Film zu drehen, ‟aber im gleichen Genre”. Im August 2014 ging es damit los, etwa 600 Stunden Arbeit sind bislang damit verbunden.

Zurückhaltend zeigt sich Becker auch bei der Frage nach den Kosten: Man habe bislang eine große Unterstützung erfahren und für Drehorte und Autos nichts zahlen müssen. Und was bisher an Kosten angefallen sei, habe man aus der eigenen Tasche beglichen. Michael Berger springt helfend ein: ‟Die Produktionskosten liegen definitiv unter denen von Avatar und Titanc.”

Waren bei ‟Freck langsam‟ noch rund 70 Mitwirkende dabei, so ist deren Zahl in der neuesten Produktion inklusive der Statisten auf über 200 gestiegen, darunter allein rund 40 Feuerwehrleute. Kein Wunder, dass Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe die Produktion mit Spannung verfolgt. ‟Er freut sich über das Engagement aller Beteiligten und ist schon gespannt auf die Premiere‟, weiß Michael Berger zu berichten. Und für all die, die an diesem Tag nicht zur Premiere kommen können, hat er auch noch zwei tröstliche Nachrichten: Ja, man sei mit den Trierer Kinobetreibern im Gespräch, um den Film auch dort platzieren zu können. Und ja, es wird auch wieder eine DVD zum Film geben. Die Erstauflage soll mit 25.000 Exemplaren starten.



