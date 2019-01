TRIER. Die Stadtbibliothek Weberbach präsentiert als Nachlesung zum Karl-Marx-Jahr am Donnerstag, 10. Januar, eine Lesung aus dem 1923 erschienen Roman “Das Kapital” von Raoul Auernheimer. Dieser spielt in Österreich nach dem Ende des 1. Weltkriegs, als das Kaiserreich zusammengebrochen war und sich Räte radikaler Arbeiter bildeten. Die Entwicklungen kulminierten in der Ausrufung der Republik.

Hauptperson des Romans ist Franz Marks, Arbeiterrat im dritten Stadtbezirk, zuständig für die Sozialisierung von Wohnraum. Da sind Konflikte vorprogrammiert, und er trifft unter anderem auf den Großindustriellen Daniel Lundauer. Die Lesung mit Birgit Auernheimer und dem Musiker Florian Schwartz beginnt um 18 Uhr. (tr)



Drucken