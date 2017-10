Nachtspeicheröfen richtig bedienen

TRIER. Morgens zu warm, abends zu kalt: Viele Nutzerinnen und Nutzer von Nachtspeicherheizungen kennen das Problem. Nachtspeicheröfen sind etwas komplizierter zu bedienen als Heizkörper einer Zentralheizung. Hohe Heizstromkosten machen eine effiziente und sparsame Nutzung besonders wichtig. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat ein kostenloses Infoblatt mit Tipps zur Bedienung erstellt, denn mehr als 80.000 Haushalte heizen allein in Rheinland-Pfalz mit Nachtstrom.

“Nachtspeicheröfen haben mehr als einen einzigen Schalter zur Temperaturregulierung“, erklärt Elke Dünnhoff, Energieexpertin der Verbraucherzentrale. Deshalb müssendas nächtliche Aufladen der Öfen mit Strom und die Temperatureinstellung in den einzelnen Räumen gut aufeinander abgestimmt werden.Ein Ventilator bläst bei Bedarf automatisch warme Luft aus den Öfen in die Räume. Viele Verbraucher stehen gerade mit dem Ventilator auf Kriegsfuß, so die Erfahrungen der Verbraucherzentrale. “Werden die Lüftungsgitter nicht regelmäßig gereinigt, wird die Luft durch den Ventilatorbetriebhäufig staubig“, informiert Dünnhoff. “Deshalb schalten viele Nutzer den Ventilator einfach aus. Doch ohne Ventilator können Nachtspeicheröfen nicht optimal heizen. Die Öfen werden dann oft überladen, damit die Räume ausreichend warm werden. Dies führt zu einem hohen Stromverbrauch und in der Folge zu unnötig hohen Kosten.”

Häufig scheitert die effiziente Nutzung der Öfen auch an einer fehlenden Bedienungsanleitung. Das Infoblatt “Nachtspeicheröfen – Tipps zur Bedienung“ enthält die wichtigsten Hinweise. Es kann im Internet unter diesem Link heruntergeladen (Suchwort: Nachtspeicheröfen) oder in der Beratungsstelle Trier, Fleischstr. 77, abgeholt werden. Der Postversand erfolgt gegen Einsendung von 1,45 Euro in Briefmarken.Die Bestelladresse lautet Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Versand, Postfach 41 07 in 55031 Mainz.

Fragen rund um das Thema Nachtspeicherheizung beantworten die Energieberater der Verbraucherzentrale in der kostenlosen Beratung an rund 70 Orten in Rheinland Pfalz. Terminvereinbarung ist unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 60 75 600 möglich. Die Standorte der Energieberatung finden Interessierte im Internet.



