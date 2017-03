Nachtwächter nach Saarburg

SAARBURG/TRIER. Am 25. und 26. März findet in Saarburg das insgesamt zwölfte rheinland-pfälzische Nachtwächtertreffen statt. Über 30 Nachtwächter aus Rheinland-Pfalz werden zu dem Treffen erwartet. Am Samstag, 25. März, bieten die Nachtwächter zudem für die Bevölkerung eine öffentliche und kostenfreie Führung an. Treffpunkt ist der Saarburger Fruchtmarkt. Dort stellen sich die 30 Nachtwächterinnen und Nachtwächter um 20 Uhr in ihren traditionellen Gewandungen vor. Anschließend geleiten die Saarburger Nachtwächter, Fiede Weishaar und Uwe Thein, ihre Kollegen und interessierte Bürger während der etwa zweistündigen Führung durch die Gassen der Stadt.

Nach 2007 findet das jährliche Treffen dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in Saarburg statt. Die regelmäßigen Veranstaltungen dienen dem Erfahrungsaustausch und der internen Kommunikation der Wächter. So gibt es – neben der öffentlichen Führung – noch ein interessantes Rahmenprogramm mit Diskussionen und weiteren Führungen. Ein Highlight ist dabei der Empfang der gewandeten Nachtwächter durch den Bürgermeister der Stadt Saarburg, Jürgen Dixius, am 25. März um 19 Uhr im Sitzungssaal/Warsberghaus. (tr)



