TRIER. Unter dem Motto “Reparieren statt Wegwerfen” lädt das Team vom Repair Café zum nächsten und somit letzten Termin in diesem Jahr ein: Am Samstag, 24. November, elf bis 15 Uhr im Jugendzentrum Mergener Hof, Rindertanzstraße 4, kann die Chance genutzt werden, zum Beispiel mit elektrischem Weihnachtsschmuck, der unbedingt noch eine Generalüberholung vor der nahenden Adventszeit benötigt, beim Repair Café vorbeizukommen. Nach der verdienten Weihnachtspause im Dezember findet der darauffolgende Termin pünktlich zum Jahresbeginn am 26. Januar statt.

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden an beiden Terminen anwesend sein, um defekte Gegenstände gemeinsam mit deren Besitzern zu reparieren. Vom Fahrrad über Kleidung, kleinere Möbelstücke, Spielzeug bis hin zu elektrischen Geräten: Im Repair Café werden viele scheinbar irreparable Stücke vor dem Wegwerfen bewahrt.

Das Team vom Repair Café rund um Lokale Agenda 21, Transition Trier, CMD und Mergener Hof freut sich auch über weitere engagierte Menschen, die die Organisation unterstützen möchten. Gesucht werden findige Bastler und Bastlerinnen, Helfer für den Empfang beim Repair Café oder auch Kuchenspenden. Bei Interesse einfach eine E-mail an repaircafe@la21-trier.de schreiben oder unter 0651-9917753 anrufen.

Viele weitere Informationen zum Repair Café sind auf der Internetseite repaircafe-trier.de zu finden. (tr)



