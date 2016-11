Neben der Arbeit zum Studium

TRIER. “Man lernt nie aus” ist eine Volksweisheit, die auch auf das Berufsleben zutrifft. Sich weiterzubilden, ist wichtig, um seine Karrierechancen zu verbessern. Vielfältige Möglichkeiten berufsbegleitend einen Studienabschluss als Bachelor of Arts (B.A.) zu erreichen bietet die Trierer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Am 8. Dezember von 16 bis 18 Uhr stellt Thomas Kiewes, Geschäftsführer der Akademie, die neuen sechssemestrigen Studiengänge in der Betriebswirtschaft und Informatik-Betriebswirtschaft vor, die im März 2017 starten. Veranstaltungsort ist das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Trierer Agentur für Arbeit (Dasbachstraße 9). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im BiZ unter: 0651/205-5000 oder trier.biz@arbeitsagentur.de. (tr)

