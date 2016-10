TRIER. Wegen der Straßenbauarbeiten in der Gärtnerstraße sind der Nebeneingang zum Hauptfriedhof in Trier-Nord sowie der Zugang zum städtischen Grünflächenamt voraussichtlich bis Freitag, 2. Dezember, gesperrt. Die Friedhofsverwaltung ist vom Hauptfriedhof aus über Am Stadion und die Max-Brandts-Straße erreichbar. (tr)

