“Nein Tanke” – Breites Bündnis für “mehr Lebensqualität”

TRIER. Der Erfolg soll viele Mütter und Väter haben: Gegen den Weiterbetrieb der Aral-Tankstelle in der Ostallee hat sich ein breites Bündnis gebildet – von der Politik über Gewerkschaft und Verbände bis hin zu Anwohnern, Kulturschaffenden und Privatleuten wie dem ehemaligen Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen (siehe Extra). Am frühen Donnerstagabend trat das “Bündnis für den Alleenring” erstmals vor die Presse. Bis zum 10. Dezember wollen die verschiedenen Partner gegen die Verlängerung des Pachtvertrages mit dem Öl-Konzern British Petroleum (BP) und für die Aufwertung des Alleenrings kämpfen. Dann haben die Trierer im ersten Bürgerentscheid der Stadtgeschichte das Wort. Der Stadtrat hatte bereits entschieden: Die Tankstelle muss zum 31. Dezember schließen. “Es geht hier um Lebensqualität”, sagte Professor Matthias Sieveke von der Hochschule Trier.

Just an einem Tag wie diesem sind die Assoziationen schnell geweckt. Etwa: Bündnis macht mobil! Dies jedoch dürfte rasch zu Irritationen führen. Denn gerade in Trier wird die Vokabel “mobil” nahezu ausschließlich und immer noch mit der Fahrt im Automobil gleichgesetzt. “Dabei muss die Gleichrangigkeit aller Verkehrsteilnehmer das Ziel sein”, sagte Matthias Sieveke. Der Professor von der Hochschule Trier sprach gar von “einer spürbaren Aggressivität” gegenüber Fußgängern und Radfahrern. “Wer sich gerade auf der Höhe der Tankstelle zu Fuß bewegt, der ist einfach nur gestresst!”

Versagen will der promovierte Ingenieur den Menschen nichts. “Keiner will den jungen Leuten etwas wegnehmen”, sagte Sieveke, “aber die Nachtversorgung ist auch mit einem Späti möglich.” Der springende Punkt für Dominik Heinrich, Stadtrat der Grünen und Ortsvorsteher von Trier-Mitte/Gartenfeld. “Ich bin mir sehr sicher”, sagte Heinrich, “dass am Bahnhof ein Späti entsteht, wenn der Platzhirsch Aral-Tankstelle erst einmal weg ist – weil das auch eine Frage des Marktes ist.” Am Hauptbahnhof ist trotz des starren rheinland-pfälzischen Ladenschlussgesetzes auch jetzt schon ein sogenannter “Späti” möglich − wie in Berlin, Hessen oder auch Nordrhein-Westfalen. Dennoch forderte Sieveke die Mainzer Politik auf, für eine entsprechende Gesetzesänderung zu sorgen.

Wobei die Versorgungslage für Nachtschwärmer nur ein untergeordnetes Problem des Bündnisses ist. Ihm geht es vorderhand um “Rückgewinnung von Lebensqualität” (Sieveke) und die nachhaltige Entwicklung der Stadt. Reiner Lehnart von der SPD, Ortsvorsteher in Trier-Weismark/Feyen, formulierte so: “Wenn die Tankstelle bleibt, dann wird uns in den kommenden 15 bis 20 Jahren jede Möglichkeit genommen, den Alleenring aufzuwerten.” Lehnart verwies auf den Workshop von 2005. Damals sei bereits die Aufwertung des Rings beschlossen worden. Für den SPD-Mann ist die Frage zu Sein oder Nichtsein der Tankstelle aber auch eine der Glaubwürdigkeit, weil der Stadtrat mehrmals das Aus für den Aral-Standort beschlossen habe. “Und die letzte Verlängerung war wirklich die letzte!” Jetzt sei es an der Zeit, “der Ostallee eine Chance zu geben”.

“Nicht nur Bier und Benzin”

Sieveke riet den Trierern, in andere Städte – etwa nach Münster oder Utrecht – zu schauen. “Auch Trier ist Kulturstadt, und der Alleenring gehört dazu!” Für Christoph Heckel von der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur steht das ohnehin außer Frage. “Der Alleenring ist ein Kulturdenkmal, und er schützt ferner die Innenstadt”, betonte Heckel. “Aber ein schmutziger Kragen schadet jedem schönen Kopf.” Doch der Kopf soll nicht nur schön, sondern auch grün werden. “Es geht auch um Klima- und Naturschutz”, sagte Professor Dieter Sadowski von der Lokalen Aganda 21, “deswegen müssen wir, wo immer möglich, Grün hinbringen.” Und Frank Huckert vom BUND verglich den Rückbau des Aral-Standortes mit der Renaturierung von Fluss- und Bachläufen. “Vor 60 Jahren drehte sich alles ums Benzin”, sagte Huckert, “jetzt sind wir gefordert, den CO²-Ausstoß drastisch zu reduzieren.”

Bis zum 10. Dezember liegt noch viel Überzeugungsarbeit vor dem Bündnis. Die eigene Facebook-Seite soll für Aufklärung sorgen. “Wir müssen den Menschen auch klarmachen”, sagte Heinrich, “dass die Tankstellen-Befürworter mit Wählertäuschung arbeiten.” Schließlich sei der Alleenring Teil der Denkmalzone. “Von daher besteht für die Tanke nur ein Bestandsschutz, aber jede Form des Umbaus, wie er angeblich von der BP in Aussicht gestellt wurde, ist nach dem Baurecht überhaupt nicht genehmigungsfähig.” Heinrich wies ferner erneut daraufhin, “dass nur die BP Vertragspartner der Stadt ist. Niemand sonst hat die Befugnis, im Namen des Konzerns zu verhandeln”. Ein Vertreter der BP habe sich aber in den vergangenen fünf Jahren nur einmal in Trier blicken lassen. “Das war’s dann von deren Seite”, so Heinrich.

Karsten Müller, Filmproduzent und Regisseur, und Stephan Jäger, reporter-Gastautor, ist auch der Blick in die nahe Zukunft wichtig. “Wir brauchen ein Umdenken”, forderte Müller. “Eine fossile Tankstelle ist ein Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert. Deswegen darf das Aus für die Tanke nur der erste Schritt hin zu einer anderen Mobilitätspolitik sein”, sagte der Kultur-Mann. Jäger pflichtete bei. “Wir dürfen nicht nur über die Gegenwart reden, sondern wir müssen über das Zeitfenster von zehn bis 15 Jahren sprechen.” Mit der Tankstelle seien Veränderungen in der Verkehrsstruktur der Stadt – etwa mit einer Umweltspur auf dem Alleenring – unmöglich. “Wenn es der Stadt ernst ist mit ihrem Mobilitätskonzept, dann muss die Tanke jetzt weg”, so Jäger.

“Wenn ich daran denke, dass Trier demnächst wegen einer Tankstelle einen Bürgerentscheid abhält, dann komme ich mir schon etwas wie im Kabarett vor”, so Sieveke. Dennoch werden die Trierer am 10. Dezember das Wort haben. Mit dem Bündnis will auch Sieveke bis dahin dafür kämpfen, “dass wir Lebensqualität zurückgewinnen, weil bei dieser Abstimmung eben nicht nur Benzin und Bier ausschlaggebend sein dürfen”. (et)

Extra – Spaziergänge

Stephan Scholzen engagiert sich als Privatmann im Bündnis. “Viele fahren täglich durch die Allee und wissen gar nicht, was für eine städtebauliche Bedeutung dieser Grüngürtel hat”, so Scholzen. Deshalb lädt er bis zum 10. Dezember jeden Samstag und am Sonntag, 3. Dezember, ab elf Uhr zu besonderen und kostenlosen Spaziergängen ein. Treffpunkt ist immer an der Porta Nigra.

Den Auftakt macht am Samstag, 25. November, die Trierer Journalistin und Kunsthistorikerin Bettina Leuchtenberg. Sie bietet in ihrer Reihe “Kennen Sie Trier?” eine Führung zu “Die historische Entwicklung des Alleenrings und die Geschichte der Kioske und Büdchen” an.

Am Samstag, 2. Dezember, folgt der Architekt, Stadtplaner und Städtebauhistoriker Karl-August Heise mit seinem eigens konzipierten Rundgang “Trier, sein Alleenring und eine Tankstelle”.

Und am Samstag, 9. Dezember, bietet der Kultur- und Weinbotschafter Götz Feige seinen Rundgang an. Da er auch Anwohner der Ostallee ist, “hat er ganz sicher die eine oder andere spannende Entdeckung parat”, verspricht Scholzen

Wer samstags lieber einkaufen geht, hat am Sonntag, 3. Dezember, die Möglichkeit, sich dem Spaziergang von Landschaftsarchitekt Jörg Kaspari anzuschließen. Die Überschrift lautet “Generationenbauwerk Alleenring”. Kaspari sagt: “Wir haben den Alleenring mit seinem Baumbestand nur von unseren Großeltern geborgt.”

Extra − Bündnis-Partner

Aktuell gehören dem Bündnis an: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Trier; Baukultur Trier; Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND), Kreisgruppe Trier-Saarburg; Bündnis 90/Die Grünen des Ortsbeirats Trier-Mitte/Gartenfeld; Bürgerinitiative der Anwohnerinnen und Anwohner der Tankstelle in der Ostallee; Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, Landesverband Saar-Mosel; Pollichia, Verein für Naturforschung und Landespflege; Elenovela Film; Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen; Lokale Agenda Trier; NABU Region Trier; SPD-Stadtratsfraktion Trier; SPD Trier; SPD-Ortsverein Trier-Mitte/Gartenfeld; Trierer Jusos; DGB Region Trier; Verkehrsclub Deutschland (VCD) Trier; Christa und Dr. Gilbert Haufs-Brusberg; Stephan Scholzen; Dr. Elisabeth Dühr; Klaus Jensen, Oberbürgermeister a.D.



Drucken