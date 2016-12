Nell-Breuning-Preis – Linke gegen Müntefering

TRIER. Die Links-Partei kritisiert die Verleihung des Oswald-von-Nell-Breuning-Preises an den ehemaligen SPD-Chef Franz Müntefering. “Dass Müntefering mit dem Oswald-von-Nell-Breuning-Preis der Stadt Trier ausgezeichnet werden soll, spottet eigentlich jedes Kommentars. Ausgerechnet einen der wichtigsten Köpfe hinter der Agenda 2010 für dessen ‘herausragendes sozialpolitisches Engagement’ zu ehren, grenzt an Geschichtsklitterung“, kommentiert die Trierer Bundestagsabgeordnete Katrin Werner die Entscheidung der Preisjury unter Vorsitz von Oberbürgermeister Leibe (SPD).

“Im Vergleich zum Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning fällt die Sozialbilanz Franz Münteferings eher bescheiden aus: Er ist mitverantwortlich für die neoliberale Schleifung des Sozialstaats. Hartz IV, Erhöhung des Renteneintrittsalter auf 67, Lockerung des Arbeitsschutzes, immer mehr prekäre Arbeitsverhältnis – all das und noch mehr kann er sich auf die Fahnen schreiben”, so Werner.

“Den mit rund 10.000 Euro dotierten Preis an Müntefering zu vergeben, hat nichts mehr mit den Visionen von Oswald von Nell-Breuning zu tun. Bevor man diesen Preis an solche Befürworter des Sozialabbaus vergibt, sollte man ihn besser abschaffen”, fordert Micha Worms, Vorsitzender des Stadtverbands der Linken in Trier. (tr)