TRIER. In der nächsten Sitzung des Trierer Jugendhilfeausschusses am Donnerstag, 9. Februar, 17 Uhr, Rathaussaal am Augustinerhof, stellt das städtische Jugendamt einen Bericht zur Arbeit des Netzwerks Kinderschutz vor. Außerdem wird eine SPD-Anfrage zu den Kita-Öffnungszeiten beantwortet. (tr)

