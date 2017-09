Neue Ampel in der Kohlenstraße

TRIER. Von Montag, 25. September, an wird in der Kohlenstraße, in Höhe der Einfahrt zur Bonifatiusstraße, eine Ampel installiert. Hierdurch wird eine gesicherte und barrierefreie Querungsmöglichkeit für Fußgänger geschaffen. Wegen der großen Fahrbahnbreite kann der Verkehr in der Kohlenstraße einspurig in beide Richtungen weiterlaufen. Gutes Wetter vorausgesetzt, wird die Bauzeit auf zwei Wochen geschätzt. (tr)



