Neue Ampel in der Kohlenstraße

TRIER. An der Hauptzufahrt zur Universität in der Kohlenstraße beginnen am Montag, 23. Oktober, die Arbeiten zur Installation einer Ampel. Wegen der großen Fahrbahnbreite kann der Verkehr einspurig in beide Richtungen passieren. Lediglich das Linksabbiegen aus Richtung Tarforst zur Uni ist nicht möglich. Eine Umleitung wird über den Kreisverkehr Kohlenstraße/Robert-Schumann-Allee ausgeschildert. Die Bauzeit wird auf rund drei Wochen geschätzt. (tr)



Drucken