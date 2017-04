Neue Broschüre mit Tipps zur Notfallhilfe

TRIER. Auf Initiative der Trierer Berufsfeuerwehr liegt im Bürgeramt am Rathaushauptgebäude am Augustinerhof die Infobroschüre “Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen – Katastrophenalarm” aus. Sie wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erstellt und bietet viele Tipps dazu, was im Falle eines Stromausfalls, bei schweren Unfällen oder einer Naturkatastrophe bei den Trinkwasser- und Lebensmittelvorräten zu beachten ist, und was in der Hausapotheke nicht fehlen darf. In einer Checkliste kann jeder die Notfallvorsorge kontrollieren. Das Heft steht auch im Internet zur Verfügung unter bbk.bund.de. (tr)



Drucken