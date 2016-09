Neue Bus-Linie zwischen Universität und Hochschule

TRIER. Ab Oktober erweitern die Stadtwerke Trier (SWT) ihren Fahrplan um eine zusätzliche Linie. Die neue Linie 14 verbindet an Vorlesungstagen als Verstärkungslinie der Linie 4 künftig die Hochschule am Schneidershof und den Uni-Campus II. Die Linie verläuft von der Hochschule über Deutschherrenstraße, Treviris-Passage, Porta Nigra, Hauptbahnhof, Konstantin-Basilika, Kaiserthermen, und Petrisberg zum Campus II. ″Mit 20 neuen Fahrtenpaaren erreichen die Stadtwerke an Vorlesungstagen einen 15-Minuten-Takt zwischen der Innenstadt und dem Petrisberg″, freut sich Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Von der höheren Beförderungskapazität profitieren nicht nur die Studierenden, sondern insbesondere auch alle Anwohner und Besucher des Petrisbergs, so Leibe weiter. (tr)

