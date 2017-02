“Neue Chancen Trier” für beruflichen Wiedereinstieg

TRIER. Die Beratungsstelle “Neue Chancen Trier” des Palais e.V. präsentiert zu Themen rund um den beruflichen Wiedereinstieg einen Wegweiser mit Informationen und regionalen Ansprechpartnern, um Ratsuchenden den beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern und eine erste Orientierung zu ermöglichen. Am 14. März findet eine Infoveranstaltung in der Christophstraße statt (siehe Extra).

“Wo finde ich einen Kindergartenplatz?”, “Ist meine Qualifikation noch ausreichend und wo kann ich mich fortbilden?”, und “Wer kann mich bei meinem Wiedereinstieg unterstützen und beraten?”. Frauen und Männer, die nach einer längeren Familien- oder Pflegephase wieder in die Berufswelt einsteigen möchten, stehen vor vielen offenen Fragen. Die Aufgabe der Beratungsstelle “Neue Chancen Trier” ist es, Interessierte bei ihrem persönlichen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu beraten und zu begleiten. Das Beratungsangebot ist den Bedürfnissen jedes Ratsuchenden angepasst, kann in Einzelberatungen oder Gruppenseminaren stattfinden und ist für die Interessenten kostenlos.

Der neu zusammengestellte Wegweiser zum beruflichen Wiedereinstieg enthält zugeschnitten auf die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg Informationen und Ansprechpartner. Er ist kostenfrei als Download auf der Homepage des Palais e.V. unter palais-ev.de zu erhalten.

Die Beratungsstelle “Neue Chancen” wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz.

Extra

Am Dienstag, 14. März, findet im Palais e.V. in der Christophstraße 1 in Trier von neun bis elf Uhr eine Informationsveranstaltung mit dem Thema “Berufliche Weiterbildung – Entscheidungshilfen, Angebote und Möglichkeiten finanzieller Förderung” statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und bietet die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Frauen und Männern in der gleichen Lebenssituation. Information unter Telefon 0651/41061 oder E-Mail an Neue-Chancen@palais-ev.de. (tr)



