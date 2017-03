Neue Fahrbahndecke Am Mariahof

TRIER. In der kommenden Woche wird die Fahrbahn der Straße Am Mariahof, im Abschnitt zwischen der Ausfahrt zum Hofgut und dem Wendehammer, instandgesetzt. Von Montag, 27. März, an stehen zunächst halbseitige Fräs- und Nebenarbeiten auf dem Programm. Anschließend wird die neue Fahrbahndecke aufgetragen. Um den Verkehr reibungslos an der Baustelle vorbeizuleiten, wird eine Ampelanlage installiert. Unter der Voraussetzung guter Witterung sollen die Arbeiten innerhalb von fünf Tagen abgeschlossen sein. (tr)



