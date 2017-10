TRIER. Carsten Schmitt, neuer Leiter der Gemeinwesenarbeit im Treffpunkt am Weidengraben, und der Bezirkspolizeibeamte Felix Brand stellen sich in der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Kürenz vor. Sie beginnt am Donnerstag, 9. November, 19.30 Uhr, im Pfarrsaal St. Bonifatius. Außerdem geht es um das aktuelle Stadtteilbudget und den Neubau einer Fußgängerampel an der Hauptzufahrt zur Universität Trier. (tr)



