Neue “Möblierung” auf dem Pferdemarkt

TRIER. Das städtische Tiefbauamt hat auf der Verkehrsinsel am Pferdemarkt neue Sitzsteine platziert. Neben der Verbesserung der Aufenthaltsqualität wird damit auch der Verkehrsführung an dem Knotenpunkt verdeutlicht.

Bisher wurde die Verkehrsinsel häufig verbotswidrig überfahren, um auf direkten Weg von der Oeren- oder Deutschherrenstraße in die Kutzbachstraße einzubiegen. Dies ist nun nicht mehr möglich. Zur Gestaltung und Möblierung der Verkehrsinsel gibt es auch Vorschläge aus einem studentischen Wettbewerb der Fachrichtung Architektur an der Hochschule Trier, die im Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld vorgestellt wurden. Die Umsetzung dieser Ideen ist weiterhin möglich, denn die jetzt installierten Sitzsteine können wieder entfernt und an anderer Stelle aufgebaut werden. (tr)



