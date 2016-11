Neue Parkscheinautomaten

TRIER. Drei Parkscheinautomaten auf dem Augustinerhof-, Konstantin- und Rindertanzparkplatz werden am Dienstag, 29. November, ausgetauscht. An den neuen Geräten kann mit Bargeld, EC-Karte und Kreditkarte bezahlt werden. Das bargeldlose Lösen eines Parktickets mit Kredit- und EC-Karte ist neu. Die Bedienungsanleitung kann in Deutsch, Französisch und Englisch gelesen werden. Während der Umbaumaßnahmen, die nur wenige Stunden dauern, kann an den Automaten auf dem Rindertanz- und dem Konstantinparkplatz nicht bezahlt werden. Hier ist eine Parkscheibe auszulegen.

Der Automat auf dem Rindertanzplatz wird als letzter aufgestellt, da dort im Bereich des Parkscheinautomaten Umgestaltungsmaßnahmen stattfinden und doppelte Tiefbauarbeiten vermieden werden sollen. In den nächsten Jahren sollen laut Tiefbauamt veraltete Parkscheinautomaten im Stadtgebiet nach und nach ausgetauscht und mit bargeldlosen Zahlmöglichkeiten ausgestattet werden. (tr/gut)