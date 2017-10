Neue Professorin für Logopädie

TRIER. Am 01. September 2017 hat Juliane Mühlhaus die Professur für Logopädie im Fachbereich Informatik an der Hochschule Trier übernommen. Die Professorin war zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und der Technischen Universität Dortmund tätig.

Sie ergänzt das Team der Fachrichtung Therapiewissenschaften (Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie) im Fachbereich Informatik. Die Arbeits- und Forschungsschwerpunkte von Professorin Mühlhaus sind: Die Entwicklung wirksamer Technologien für die Sprachtherapie sowie im Bereich der Grundlagenforschung und Bildgebung (fMRT) die Schwerpunkte Sprachproduktionsprozesse und konzeptuelle Wissensrepräsentation.

“Ich freue mich auf meine Tätigkeit im Fachbereich und auf die gemeinsame Entwicklung von Themen zwischen Logopädie und Informatik“, so Mühlhaus. (tr)



