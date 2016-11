Neue Route in Ehrang für die Linie 17

TRIER. Vom morgigen Freitag, 25. November, an ändert sich die Linienführung der Linie 17 im Bereich Ehrang-Ort. Die Fahrzeuge der Linie 17 fahren künftig von der Heide kommend bis zur Haltestelle Ehrang Friedhofstraße auf der normalen Route und ab dort weiter über die neue B 422 zum neuen Kreisverkehr Kyllbrücke und zur Haltestelle Wallenbachstraße. In Richtung Heide erfolgt die Fahrt in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestelle “Fröhlicher Straße” wird ab Freitag, 25. November, um 16 Uhr aufgehoben und zur neuen Haltestelle “Ehrang Mühle” an der B 422 verlegt.

Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)