Neue Schulung für künftige Tageseltern

TRIER. Das Jugendamt und der Sozialdienst Katholischer Frauen (SkF) starten am 23. Januar einen neuen Kurs für Tageseltern. Er findet an drei Vormittagen in der Woche statt und vermittelt den Teilnehmern fundierte pädagogische, organisatorische und rechtliche Kenntnisse. Die Weiterbildung ist geeignet für Personen, die Interesse an der Arbeit mit Kindern haben und sich vorstellen können, daraus einen Beruf zu machen.

Um eine Tagesgruppe bei sich zu Hause aufbauen zu können, müssen Interessenten über geeignete Räumlichkeiten verfügen. Weitere Informationen bei Dorothee Faber vom städtischen Jugendamt, Telefon: 0651/718-2515, oder bei Jutta Lengert, (SkF), Telefon: 0651/9496-191. (tr)



