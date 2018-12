Neuer Band der “Trierer Zeitschrift” vorgestellt

TRIER. Im Rheinischen Landesmuseum Trier ist der 81. Band der “Trierer Zeitschrift” präsentiert worden. Die Neuerscheinung ist zugleich als Festgabe für zwei verdiente ehemalige Mitarbeiter des Museums gedacht: Adolf Neyses zum 90. und Alfred Haffner zum 80. Geburtstag.

Die Ehrung der beiden Jubilare erfolgte mit einer Laudatio von Lukas Clemens, Professor an der Universität Trier, und der Überreichung der ersten Bände der Neuerscheinung. Adolf Neyses ist in Trier für seine langjährigen Forschungen zur römischen und mittelalterlichen Archäologie bekannt, während Alfred Haffner, selbst noch als Professor an der Universität Kiel, die keltische und römische Archäologie des Trierer Landes maßgeblich gefördert hat.

In bewährter Weise überspannen die Beiträge des neuen, 366 Seiten starken Bandes ein breites Spektrum archäologischer Forschung: Hans Nortmann, ehemaliger Leiter der Außenstelle Trier der Direktion Landesarchäologie, referiert über einen Grabhügel der frühen Bronzezeit bei Kahren, während der Aufsatz von Andrei Miron und Annemarie Kaufmann-Heinimann einen älteren Depotfund römischer Bronzestatuetten aus Saarlouis vorstellt.

Reinhold Schoon und Dirk Heinrich beleuchten in ihren Artikeln jeweils unterschiedliche Aspekte von mittelalterlichen Tierknochenfunden und Fischresten aus dem Trierer Kloster St. Irminen. Schoon präsentierte seine Ergebnisse zum Speisezettel eines mittelalterlichen Klosters den Anwesenden in seinem Festvortrag.

Jürgen Merten, Verlagsreferent für die Publikationen des Museums, widmet seinen Nachruf dem in Trier nicht nur als Archäologe am Landesmuseum bekannten, in diesem Jahr verstorbenen Karl-Josef Gilles. Über die Jahre 2012/13 bis 2017 am Museum aus Sicht der Direktion berichten Mechthild Neyses-Eiden und Marcus Reuter, seit fünfeinhalb Jahren Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier.

Der 81. Band der “Trierer Zeitschrift” ist ab sofort im Shop und im Online-Shop landesmuseum-trier-shop.de des Landesmuseums oder über den Buchhandel erhältlich. (tr)



