Neuer Bauabschnitt im Maarviertel

TRIER. Am Montag, 29. Oktober 2018, startet der nächste Bauabschnitt in der Zeughausstraße. Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern dann die Versorgungsleitungen von der Einfahrt Zurmaienerstraße bis zur Ecke Benediktinerstraße. Während dieser Bauphase, die voraussichtlich bis Ende November dauert, ist das Abbiegen von der Zurmaienerstraße in die Zeughausstraße nicht möglich. Der Verkehr wird über den Verteilerkreis, Herzogenbuscher Straße, Paulinstraße, Zeughausstraße umgeleitet.

Die aktuelle Einbahnstraßenregelung in Richtung Zurmaienerstraße und die Umleitung für die Linie 5 bzw. 85 stadteinwärts bleiben bestehen. Die Busse fahren ab Castelforte über den Verteilerkreis Trier-Nord, Herzogenbuscher Straße, Paulinstraße, Zeughausstraße in die Kloschinskystraße und dann weiter nach Plan.

Zum Hintergrund: Seit Oktober 2017 erneuern die Stadtwerke Trier die Versorgungsleitungen (Erdgas-, Strom-, Trinkwasser-, Fernmeldeleitungen) in der Zeughausstraße. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in mehreren Abschnitten vom Kreuzungsbereich Engelstraße bis zur Zurmaienerstraße. Im Anschluss wird die Anbindung der Wilhelm Leuschner Straße fertig gestellt.

Für Fragen stehen die SWT wie folgt zur Verfügung:

• Für Fragen zur Baumaßnahme: 0651 / 717-1623

• Für Fragen zur Busumleitung: 0651 / 717-273 (tr)



