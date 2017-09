Neuer Briefwahlrekord in Trier

TRIER. Bei der Bundestagswahl am 24. September können in Trier rund 80.000 Bürger ihre Stimmen abgeben. Bei dieser Stimmabgabe gibt es einen neuen Briefwahlrekord: Bis Montag, 18. September, wurden bereits rund 20.900 Anträge registriert, bei der letzten Bundestagswahl 2013 waren es dagegen nur 17.936. Daher wurde die Zahl der Helfer für diesen Teil der Auszählung deutlich erhöht: Bei den vorherigen Wahlgängen waren acht Teams mit jeweils acht bis zehn Personen dabei, diesmal sind es zwölf zehnköpfige Gruppen. Insgesamt sind 859 Wahlhelfer im Einsatz. Auf der städtischen Internetseite trier.de sind Wahlhelfer zwei Filme zur Erklärung der Abläufe im Wahllokal und bei der Stimmauszählung hinterlegt.

Am letzten Werktag vor der Bundestagswahl (22. September) ist das Briefwahlbüro (Raum Steipe im Erdgeschoss des Rathauses) von acht bis 18 Uhr geöffnet. Es ist auch die Anlaufstelle für alle Bürger, die noch Fragen rund um den Wahlgang haben. Der Briefwahlantrag kann noch bis Freitag, 22. September, 18 Uhr, gestellt werden. Die 72 Wahllokale im Trierer Stadtgebiet sind am 24. September von acht bis 18 Uhr geöffnet. Im Unterschied zur Bundestagswahl 2013 sind alle Wahllokale im Stadtgebiet barrierefrei zugänglich. Es findet erneut eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse im Foyer des Rathaussaals am Augustinerhof statt. Sie beginnt um 18 Uhr. (tr)



