Neuer Radfahrstreifen in der Straßburger Allee

TRIER. Die bisher vorhandene Lücke bei der Radverkehrsführung in der Straßburger Allee wird geschlossen: Zwischen den Einmündungen Wisportstraße und Rotbachstraße wird anstelle der Grünfläche die Fahrbahn verbreitert und ein neuer Radfahrstreifen angelegt. Anschließend sind Umbauarbeiten an der Ampelanlage auf Höhe des Edeka-Markts vorgesehen. Für die Dauer dieses Bauabschnitts werden die Fußgänger über eine mobile Ampel auf die andere Straßenseite geführt. Die Arbeiten haben am heutigen Montag an der Kreuzung Straßburger Allee/Wisportstraße begonnen und dauern voraussichtlich bis Ende April. (tr)



