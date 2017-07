Neuer Rekord beim Stadtradeln

TRIER. Neuer Trierer Stadtrekord: 246.542 Kilometer in drei Wochen radelten die rund 1200 Radlerinnen und Radler, darunter Kinder ab drei Jahre sowie 18 Aktive aus dem Stadtrat und den Ortsbeiräten, beim diesjährigen bundesweiten Stadtradeln. In 90 Teams aus Stadtteilen, Betrieben, Ämtern oder Vereinen wurde umweltfreundliche Mobilität groß geschrieben und gemeinsam mit über 600 anderen Kommunen in Deutschland Kilometer gesammelt.

Schirmherr und Dezernent Andreas Ludwig zeichnet am Dienstag, 29. August, 17 Uhr, vor dem Rathaus die Gewinner mit Preisen und Urkunden aus. Außerdem werden unter allen Radlern, die mitgemacht haben, Preise verlost. Ludwig und der städtische Umweltberater Johannes Hill freuen sich, dass das ambitionierte Ziel von 200.000 Kilometern erreicht wurde. (tr)



