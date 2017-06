Neuer Webauftritt “Lückenschluss A1” gestartet

REGION. Das Planungsprojekt “A 1 Lückenschluss” ist ab sofort mit einer eigenen Projekt-Homepage im Internet präsent. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz mit. Über den Webauftritt werden zukünftig permanent aktuelle Informationen rund um das Projekt bereitgestellt.

Mit Hilfe des digitalen Mediums soll auch eine transparente und bessere Darstellung der Planung für die Bürger erfolgen. Eingestellte Visualisierungen, zum Beispiel der zukünftigen Anschlussstelle (AS) Kelberg bis zur AS Adenau, machen besonders anschaulich, wie sich die Autobahn zukünftig in die Landschaft integrieren wird oder welche Betroffenheiten gegebenenfalls ausgelöst werden.

Der Webauftritt ist eine gemeinsame Initiative des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz sowie des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen.

