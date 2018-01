Neues Jahr, neue JASS Jam-Session in Saarburg

SAARBURG. Gute Gewohnheiten sollte man beibehalten: Die erste JASS Jam-Session Saarburg startet am Sonntag, 14. Januar, wie gewohnt um 15.30 Uhr, in das neue Jahr. Und selbstverständlich an gewohnter Stelle im “Schwarzen Kopf”.

Seit eineinhalb Jahren treffen sich musikbegeisterte Menschen alle vier Wochen am jeweils zweiten Sonntag des Monats im “Schwarzen Kopf”, um ihrer Leidenschaft und Freude an Live-Musik nachzugehen.

Auch im neuen Jahr 2018 soll es so weitergehen. Zur gewohnten Zeit ist jeder – egal, ob aktiv musizierend oder zuhörend – herzlichst eingeladen. Der Eintritt ist frei – Zuhören oder Mitmachen kostet nichts. Und man bekommt viel Spaß und Freude durch das Zusammenerleben von Live-Musik.

JASS steht für Jam-Session Saarburg und bedeutet vor allem Live-Musik mit all seinen Facetten. Alle Musikrichtungen sind vertreten. Alle Musiker sind angesprochen teilzunehmen, ob jünger oder älter, Anfänger oder Profi. Wer etwas beitragen möchte, ist herzlichst eingeladen. Im Falle von Musik sind Noten oder Konzepte nützlich und hilfreich – es muss nicht perfekt sein. (tr)



