Neues Kurtrierisches Jahrbuch wird vorgestellt

TRIER. Die Stadtbibliothek an der Weberbach lädt zur Vorstellung des neuen Kurtrierischen Jahrbuchs am Dienstag, 5. Dezember, 18 Uhr, im Lesesaal ein. Der mittlerweile 57. Jahrgang der renommierten Publikation enthält wie immer grundlegende Beiträge zur Geschichte Triers und der Region aus Antike, Mittelalter und Neuzeit. Den Festvortrag “Wilhelm von Haw als Trierer Oberbürgermeister zwischen Revolution und Restauration (1818 – 1839)” hält Lena Haase. Das neue Kurtrierische Jahrbuch ist in der Stadtbibliothek an der Weberbach und im Buchhandel erhältlich. (tr)



