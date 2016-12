Neues SWT-Angebot – Komfortabel parken

TRIER. Die “SWT Parken GmbH” baut ihr Serviceangebot aus: Ab sofort öffnen sich für “Komfort-Parken”-Kunden die Schranken für die rund 3000 Parkplätze in den Parkhäusern City, Hauptmarkt, Basilika, Konstantin, Viehmarkt und Europahalle von alleine. Das Ticketziehen bei der Einfahrt, der Gang zum Kassenautomaten vor der Ausfahrt entfallen. Mit der kontaktlos funktionierenden “Komfort-Parken”-Karte öffnen sich die Schranken bei Ein- und Ausfahrt automatisch. Die dazugehörige und kostenfreie Komfort-Parken-App zeigt die freien Parkplätze auf und navigiert auf Wunsch dorthin.

“Mit diesem Baustein gehen die Stadtwerke den nächsten Schritt in ihrer Digitalisierungsstrategie bei der Parkraumbewirtschaftung. Für die Trierer Innenstadt bedeutet dieser Service eine echte Steigerung der Attraktivität für regelmäßige Besucher”, sagte Oberbürgermeister und SWT-Verwaltungsratschef Wolfram Leibe bei der Präsentation des neuen Angebots. Auch Jennifer Schaefer, Geschäftsstellenleiterin der City-Initiative-Trier, sieht Vorteile: “Wir begrüßen die Einführung von Komfort-Parken als Gewinn für Trier und vor allem aber für alle Kunden, die gerne in Trier einkaufen. Da Kundenfreundlichkeit und Sauberkeit in den attraktiven SWT-Parkhäusern groß geschrieben wird, begleiten wir das Projekt gerne”, so Schaefer.

“In über 60 Parkhäusern in 22 Städten deutschlandweit wird unsere Technik bereits eingesetzt. Wir freuen uns, dass die SWT-Parkhäuser in Trier ab sofort ebenfalls dazu gehören, und bauen dieses Netzwerk und den damit verbundenen Service kontinuierlich aus“, sagt Martin Storch von evopark.

Und so funktioniert’s: Interessierte können die Parkkarte über die Komfort-Parken-Website bestellen. Die Karten werden innerhalb von drei Werktagen per Post zugestellt. Liegt diese Karte im Bereich der Frontscheibe, öffnen sich die Schranken zu den SWT-Parkhäusern automatisch. Die Parkvorgänge können jederzeit auf der Webseite eingesehen werden. Übersichtlich werden dort Angaben zu Dauer, Gebühren und Details der aktuellen und vergangenen Parkvorgänge dargestellt. Der Kunde hat immer den Überblick. Die Abrechnung der Parkgebühren erfolgt einmal monatlich.

Die Kunden erhalten dann eine E-Mail, dass die Rechnung mit Einzelnachweisen der Parkvorgänge zum Herunterladen bereitsteht. Die Zahlung ist per Bankeinzug, Paypal oder Kreditkarte möglich. “Es ist uns wichtig, unseren Kunden stets fortschrittliche Produkte und Parkmodelle anzubieten. Komfort-Parken ist unsere Lösung für alle, die wenig Zeit haben und sich künftig den Gang zum Kassenautomaten sparen wollen oder gerne auf Bargeld verzichten wollen. Selbstverständlich gibt es für Komfort-Parker keinen Aufpreis auf die regulären Parkgebühren, keine Grundgebühren, keine Mindestumsätze und keine Mindestvertragslaufzeit”, betont Olaf Hornfeck, Geschäftsführer der SWT Parken GmbH. (tr)