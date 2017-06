Neues und Bewährtes beim Altstadtfest 2017

TRIER. Eine Mischung aus ‟Tradition und Innovation‟ verspricht Kulturdezernent Thomas Schmitt (CDU) den Besuchern des 37. Altstadtfestes. Und Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) erwartet für die Zeit vom 23. – 25. Juni 100.000 Menschen auf den Trierer Straßen. Und für die will gut gesorgt sein. Das sollen 155 Gastronomiestände sowie ein neuartiges Street-Foodkonzept übernehmen.

Von Rolf Lorig

Wer aktuell durch die Innenstadt geht, kann selten gewordene Handwerkskunst live bei der Arbeit verfolgen. Denn an mehreren Stellen wird von einem Unternehmen aus Ostdeutschland das in die Jahre gekommene Kopfsteinpflaster erneuert. Angesichts der Menschenmassen, die zum Altstadtfest erwartet werden, könnte das ein Problem werden. Doch Hanna Landwehr, bei der ttm Hauptorganisatorin des Altstadtfestes, beruhigt: ‟Wir liegen sehr gut im Zeitplan; rechtzeitig zum Altstadtfest werden die Arbeiten eingestellt und somit wird es keine Beeinträchtigungen geben.”

Für Kulturdezernent Thomas Schmitt wird es das erste Altstadtfest in offizieller Funktion werden. Persönlich freut er sich schon darauf: ‟Auch dieses Altstadtfest wird die Vielfalt der Trierer Musikszene aufzeigen‟, verspricht er und weist darauf hin, dass 44 der 60 Bands in diesem Jahr aus Trier und der näheren Umgebung kommen werden. Und auch sonst werde einiges geboten: ‟Von den Schützen bis hin zu Bauchtanzensembles – alle werden ihre Verbundenheit mit Trier zum Ausdruck bringen.”

“Eine logistische Meisterleistung”

Auch ttm-Geschäftsführer Norbert Käthler ist Altstadtfest-Novize. Er hat sich mal ein wenig bei den Zahlen umgeschaut und ist begeistert: ‟2800 Meter Kabel müssen verlegt werden, dazu 720 Kabelbrücken, um die zahlreichen Bühnen in der Innenstadt mit Strom zu versorgen.” Und was ihm auch gefällt: ‟Elf Kunsthandwerkerstände bieten Gelegenheit für dauerhafte Andenken an dieses Altstadtfest.” Seiner Mitarbeiterin Hanna Landwehr und ihrem Team zollt er höchsten Respekt: ‟Das alles richtig vorzubereiten und zu betreuen ist eine logistische Meisterleistung.”

Eine Innovation ist für Käthler der Auftritt der Gruppe ‟Rokken” am Sonntag um 20 Uhr auf der gläsernen Bühne (bereitgestellt von Popp-Concerts) an der Porta Nigra, in der sich ausschließlich Profimusiker wie Stephanie Crutchfield (Sängerin bei Udo Lindenberg) oder Michael Brettner (Gitarrist in der Matthias Reim Band) zusammengetan haben. Bei ihrem Auftritt werden die Profis von gesangsfreudigen und -starken Trierern unterstützt. Geboten wird dann ein neuartiges Karaoke-Spektakel, auf das sich bestimmt viele freuen werden.

Mit Sicherheit freuen werden sich die Trierer auf die Auftritte der beiden Trierer Aushängeschilder Guildo Horn und Leiendecker Bloas. Beide treten ebenfalls sonntags auf. Die ‟Guildo hat euch lieb‟-Party wird um 17 Uhr mit dem Auftritt der Gruppen Replay und Hofnarren eingeläutet, danach gehört die Bühne am Viehmarkt dem Meister und seinen Musikern. “Helm” und seine Leiendecker Bloas treten um 20 Uhr auf der Bühne am Hauptmarkt auf.

Die von Norbert Käthler in Aussicht gestellten Kunsthandwerker treffen die Besucher im Brunnenhof an. Dort werden sich auch die Trierer Hochschulen mit Bastelaktionen und Exponaten finden, die schon jetzt auf ‟City Campus trifft Illuminale‟, die leuchtende Nacht der Wissenschaft am 29. Septemberm, hinweisen wollen.

Ein circensisches Angebot eigens für Kinder

Und weil sich auch die Kinder bei solch einem Fest amüsieren wollen, sind sie bei den Planungen nicht unberücksichtigt geblieben. Am Samstag und Sonntag ist die Erlebniswerkstatt Saar auf der Kornmarktbühne zu Gast. Jeweils von 13:30 bis 16:30 Uhr bietet sie dort unter anderem auch einen Akrobatik- und Zirkusworkshop für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Unter der Anleitung . von erfahrenen Zirkus-Pädagogen können die Kleinen hier eine ganze Menge über Jonglieren, Körper-Akrobatik, Slacklinien und andere Zirkuskünste erfahren. Logisch, dass es dabei nicht bei der Theorie bleibt. Mit dabei sind Diabolos, Jonglierteller und -bälle, Pedalos und viele andere wichtige Zirkus-Requisiten.

Beim Familientag am Sonntag treten in diesem Jahr ausschließlich Kindertanzgruppen aus der Region auf. Aber auch Kinderliedermacher Volker Rosin, bekannt aus der TV-Sendung ‟KIKA Tanzalarm‟.

Nicht fehlen darf auch in diesem Jahr der Tag der Städtepartnerschaften. Schließlich gibt es hier einige Jubiläen zu feiern: seit 60 Jahren besteht die Partnerschaft mit den Städten Gloucester und Metz, vor 30 Jahren wurde die Freundschaft mit den Städten Weimar und Fort Worth besiegelt. Das wäre dann die internationale Komponente. Und die macht sich in Form von diversen Auftritten bemerkbar. Aus Metz kommt die Band ‟Malik & the Tribes‟, die japanische Trommler-Formation ‟Taiko‟ aus der Partnerstadt Nagaoka und die ‟Jazz Academy‟ aus s’Hertogenbosch. Auch die Quattropole, das deutsch-luxemburgische-französische Städtenetzwerk, wird mit Delegationen und Musik vertreten sein.

“In der Kiez-Street gibt’s Viez”

Auf eine Neuerung ist ttm-Chef Käthler besonders stolz: die ‟Kiez Street‟. Was es damit auf sich hat, macht Hotelier und Gastronom Klaus Tonkaboni deutlich, der zusammen mit dem Street-Food Organisator Ali Haidar die Idee dazu hatte: ‟Wir dachten uns, dass solch ein Volksfest auch im gastronomischen Bereich seinen eigenen Stempel tragen sollte.” Will heißen, dass die beiden Umtriebigen die Trierer Gastronomie zu einem besonderen Engagement aufgerufen haben. In der Fleischstraße werden beim Fest alteingesessene Trierer Restaurants mit kulinarischen Ideen gegen die bei jedem Fest anwesenden Imbissbuden antreten. ‟Die werden sich dann dort auf ein ganz neues Terrain wagen‟, freut sich Tonkaboni bereits. Ganz stolz ist er darauf, dass es ihm gelungen ist, in der Person von Wolfgang Becker einen echten Zwei-Sterne-Koch für die Sache zu begeistern. Angedacht sind unterschiedliche Konzepte, ‟nicht fünfmal Burger‟, so Tonkaboni. Und natürlich werde dort auch Wein ausgeschenkt – ‟und auch Viez.” Den sollen die drei in Trier beliebtesten Lieferanten präsentieren.

Und da Tonkaboni mit seinem ‟Kraft Bräu‟ auch dem Bier besonders verbunden ist, hat er sich für die Bierfreunde etwas ganz besonderes einfallen lassen: ‟Es wird 30 – 40 verschiedene Craft-Biere aus der Region und aus ganz Deutschland geben.”

Ein Thema aber bleibt noch offen: die Sicherheit. Am Sicherheitskonzept wird noch kräftig gearbeitet. Die Polizei und die Feuerwehr haben zusammen mit dem Ordnungsamt, dem Tiefbauamt und dem Straßenverkehrsamt einen Arbeitskreis gegründet, der sich dieses Themas annimmt. ‟Das Konzept wird sicher erst kurz vor dem Beginn des Altstadtfestes fertiggestellt sein und dann veröffentlicht‟, erklärte Polizei-Pressesprecher Karl-Peter Jochem gegenüber dem reporter auf Anfrage. Wir werden darüber berichten.



