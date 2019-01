Neujahrsempfang des Trimmelter SV

TRIER. Beim diesjährigen Neujahrsempfang begrüßte der 1. Vorsitzende des Trimmelter Sportvereins Marco Marzi zahlreiche Gäste aus Sport und Politik, Übungsleiter, Abteilungsleiter und Mitarbeiter des Vereins im Clubhaus an der Kohlenstraße. Oberbürgermeister Wolfram Leibe lobte in seinem Grußwort das ehrenamtliche Engagement, das von vielen Menschen Tag für Tag in den Vereinen geleistet werde. Er überreichte dem 2. Vorsitzenden des Vereins, Jürgen Pfannkuchen, für dessen Einsatz seit der Vereinsgründung die Jubiläums-Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz.

Michael Maxheim, Vizepräsident des Sportbund Rheinland, blickte auf die Deutschland-Tour im vergangenen Jahr zurück und würdigte die gute Basisarbeit der vielen Vereine. Auch die geplanten Investitionen in die Sportinfrastruktur seien wichtig für die Zukunft der Trierer Sports.

Der 1. Vorsitzende Marco Marzi blickte anlässlich des Empfangs auch auf das vergangene Jahr zurück unter anderem mit dem ersten überregionalen Tennisturnier Kraft-Bräu-Open, der Meisterschaft der Basketballer in der Bezirksliga, zahlreichen neuen Kursangeboten und der begonnenen Umwandlung von zwei Tennisplätzen in Allwetterplätze.

Am Ende des offiziellen Programms ehrte der Vorsitzende den Jugendwart der Tennisabteilung, Bernd Mager, für dessen 25-jährige Mitgliedschaft. (tr)



Drucken