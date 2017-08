Neuordnung der Pflegeberufe

TRIER. Der Weg für die Reform der Pflegeberufe ist frei. Die Schulleiter des Bildungszentrums Eifel-Mosel in Wittlich, der Karl Borromäus Schule für Gesundheitsberufe in Trier und die Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Brüderkrankenhauses Trier informieren gemeinsam über die vorgesehenen Änderungen in den Pflegeberufen.

Die Änderung sieht unter anderem vor, dass die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung abgeschafft und durch eine generalistische dreijährige Pflegeausbildung ersetzt wird, mit dem Abschluss zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Gleichzeitig bleibt der Abschluss in der Altenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erhalten. Nach einer zweijährigen gemeinsamen generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung soll im dritten Ausbildungsjahr eine Spezialisierung in der Altenpflege und in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege möglich sein. Darüber hinaus ist nach zwei Jahren eine Prüfung in der Pflegeassistenz geplant.

Neben der beruflichen Ausbildung ist erstmals auch eine hochschulische Ausbildung in der Pflege möglich. Das neue Gesetz schreibt vor, dass definierte Pflegehandlungen nur durch beruflich oder hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen erfolgen dürfen.

Die Veranstaltung findet am 17. August um um 16:00 Uhr im Sitzungssaal der Agentur für Arbeit in der Dasbachstraße 9 statt.

Nähere Informationen sind im BiZ unter 0651/205-5000 oder unter der Mailadresse trier.biz@arbeitsagentur.de erhältlich.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. (tr)



