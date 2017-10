Neustraße am 28. Oktober gesperrt

TRIER. Wegen des Apfelfestes ist die Neustraße ab der Kreuzung Kaiserstraße am morgigen Samstag, 28. Oktober, von zehn bis 22 Uhr komplett gesperrt. Der Lieferverkehr für Läden in der Fußgängerzone sollte möglichst vorher erledigt werden. Das Straßenverkehrsamt weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass es in der Neustraße keine Parkmöglichkeiten gibt. Die Bewohner der German- und Gervasiusstraße können ihre Grundstücke über die Rahnenstraße erreichen. (tr)



