TRIER. Der FSV Trier-Tarforst e.V. lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Montag, 22.05.2017, 20:00 Uhr in das Clubhaus am Rasenplatz, Tarforster Str. 1a, ein. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Berichten und Ehrungen auch Informationen zur Vereinsneustrukturierung und Satzungsänderungen. (rl)



Drucken