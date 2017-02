New York Gospel Stars in der Paulinkirche

TRIER. Was wäre die kalte und dunkle Jahreszeit ohne erbauliche Musik, die ein Jedem ein kleines Stückchen Frieden und Herzenswärme schenkt. Um genau dies zu tun, sind die New York Gospel Stars bereits im neunten Jahr in Folge auf Tournee in Deutschland. Am kommenden Samstag, 4. Februar, sind sie in Trier zu Gast − um 20 Uhr in der Paulinbasilika.

Gospel ist nicht der Sound, der Klang – es ist die Botschaft. Genau diese Botschaft weiß Chorleiter Craig Wiggins wie kein anderer dem Publikum zu übermitteln und auch seinen achtköpfigen Chor in eine unglaublich positive und mitreißende musikalische Richtung zu lenken. Gemeinsam schaffen die neun Ausnahmemusiker eine wunderschöne Atmosphäre, in der man die kleinen Sorgen des Alltags für einen Moment vergessen kann.

Mit Eugene Reid am Piano und DeJon Carr am Schlagzeug lassen die New York Gospel Stars, bestehend aus Matia Washington, Latoya Duggan, Ahmed Wallace, Rashad Roberson, Shakira Atily und Alison Mitchell, keine Wünsche offen und begeistern Zuschauer jeder Altersgruppe. Die Auftritte der New York Gospel Stars sind nicht nur musikalisch, sondern auch spirituell ein besonderes Erlebnis, denn schöner können die Nächstenliebe und der Glaube zu Gott nicht greifbar gemacht werden.

Wer nun ein ruhiges und besonnenes Konzert erwartet, der irrt, denn die New York Gospel Stars beweisen, dass der Glaube nicht zwangsläufig mit Reue und Buße, sondern viel mehr mit Liebe und Lebensfreude einhergeht. Die Stimmgewalt jedes einzelnen Künstlers ist so enorm, wie das breit gefächerte Repertoire der New York Gospel Stars. Dies ist nicht verwunderlich, so haben sie bereits mit einer Vielzahl von Weltstars wie Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake gearbeitet.

Klassische Gospelstücke, ruhige Balladen und erbauliche Songs, die das Publikum ergreifen, ergeben eine gelungene Mischung, die jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis macht.

Tickets gibt es für 26,95 Euro auf www.LB-EVENTS.de oder telefonisch unter 0234/9471940. An der Abendkasse sind die Karten für 29 Euro erhältlich. (tr)

