“Nicht Parteipolitik, sondern die Sache zählt”

TRIER. Seit dem 15. Februar ist Elvira Garbes Bürgermeisterin und Sozialdezernentin von Trier und damit Nachfolgerin von Angelika Birk. Bei einer Pressekonferenz im Rathaus suchte sie das Gespräch mit den Medien.

Nein, eine Schonzeit habe sie nicht gehabt, meint die 61-Jährige, die im kommenden Monat ihren nächsten Geburtstag feiert. Sie sei sofort ins kalte Wasser gesprungen, sagt sie und fügt mit einem Lächeln in Richtung Oberbürgermeister Wolfram Leibe ein “worden” an. Der grinst und ergänzt: “Sie ist gesprungen, wir haben sie noch ein wenig gestoßen.” Die Chemie, so der erste Eindruck, scheint im neuen Stadtvorstand zu stimmen. Denn zu der Vorstellung der neuen Bürgermeisterin sind auch die übrigen Dezernenten mitgekommen.

Lieber arbeiten als mit der Rente flirten

Warum tut sich ein Mensch, der theoretisch schon bald seine Rente in Anspruch nehmen könnte, so etwas nochmals an? Die Antwort ist offen und ehrlich: “Ich arbeite gerne und ich wollte auf jeden Fall noch Dezernentin werden.”

Eine vergleichbare Stelle gab es auch in ihrem bisherigen Wirkungskreis zu besetzen. Allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Regelung, nach der man sich nur bis zu einem Alter von 58 Jahren da noch hätte bewerben können. “Das empfinde ich als Diskriminierung”, sagt Garbes. Glücklicherweise gibt es in Rheinland-Pfalz diese Regel nicht, weshalb die Diplom-Sozialarbeiterin ihr Glück in Trier versuchte. Mit Erfolg. Von 52 im Stadtrat abgegebenen Stimmen entfielen 47 Ja-Stimmen auf die Frau mit dem Parteibuch der Grünen − bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme.

Eines stellt Garbes im Gespräch mit den Medien klar: “Es geht nicht um parteipolitische Farben, es geht um die Sache.” Klare Worte, an denen man die Dezernentin später wird messen können.

Eine ganz große Herausforderung sieht sie in den Finanzen der Stadt. Ja, sie wisse, dass Trier finanziell nicht auf Rosen gebettet sei, sagt sie. Hier will sie in den nächsten Wochen und Monaten ganz genau hinschauen, wie die Geldströme ihres Dezernates laufen und auch die Finanzierbarkeit von Projekten genau überprüfen. Eines steht für sie schon jetzt fest: “Alle Wünsche wird man nicht erfüllen können.”

“Keine Trier-spezifischen Probleme”

Natürlich habe sie mitbekommen, was sich kommunalpolitischen in der jüngeren Zeit in Trier ereignet habe. Die Vorgänge um das Theater Trier sind ihr ebenso bekannt wie auch die Kritik an ihrer Vorgängerin. Darüber habe sie sich in den letzten Monaten in den Medien informiert. Und auch die Sitzungen des Stadtrates kennt Garbes aus dem Offenen Kanal, den man im Rheinland bei Youtube einsehen kann. Doch was sie erfahren habe, seien keine Trier-spezifischen Probleme, meint sie und verweist darauf, dass es in einer Demokratie nun einmal immer mehrere Meinungen und damit auch Reibungspunkte gebe. Zudem sei ihr als gebürtige Daunerin die Trierer Mentalität nicht fremd, weshalb sie auch auf eine Eingewöhnung hofft. Dazu werde sicherlich ihr neuer Wohnsitz beitragen. Eine neue Wohnung habe sie bereits gefunden, die müsse aber noch hergerichtet werden. Und nein, ihr Haus in Köln werde sie nicht aufgeben, sondern immer wieder zwischen Trier und dem Rheinland pendeln.

Und dann war das Gespräch auch schon wieder vorbei. Alle mussten zurück an ihre Arbeit – die Journalisten in die Redaktionen und die Bürgermeisterin in ihr Büro, wo Baudezernent Andreas Ludwig bereits wegen der Übergabe des Schulressorts auf sie wartete. (rl)



Drucken