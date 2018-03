Nicole Staudinger: Rückschlage und Krisen meistern

GEROLSTEIN. Am 1. März ist es erschienen: der neue Bestseller von Nicole Staudinger. Ihre Geschichte über ihre Krebserkrankung “Brüste umständehalber abzugeben“ (2015) wurde über Nacht zum Bestseller. Ebenso ihr großes Erfolgswerk “Schlagfertigkeitsqueen“ (2016).

In ihrem neuen Buch “Stehaufqueen. Die Herausforderungen des Lebens elegant und majestätisch meistern“ zeigt sie, wie man es schafft, mit Rückschlägen und Krisen umzugehen. In diesem zutiefst persönlichen Buch verrät sie, wie es ihr gelang, nach der niederschmetternden Diagnose “Brustkrebs“ wieder aufzustehen und nie die Freude am Leben zu verlieren. Ihr Credo: “Krebs bleibt Krebs. Aus Mist wird nicht Gold. Aber wir können lernen, am Unvorhergesehenen, an den nicht geplanten Dingen im Leben zu wachsen und gestärkt aus Krisen hervorzugehen.“

Nicole Staudinger, Autorin, Trainerin und Coach, versteht es, mit ihrem Buch Mut zu machen – in einem Mix aus Sachbuch, Ratgeber und Comedy. Nicole Staudinger kommt zum Eifel-Literatur-Festival am Freitag, 5. Oktober, in Gerolstein, Gerolsteiner Brunnen (Neue Produktionshalle).

Tickets gibt es online sowie in mehr als 700 Vorverkaufsstellen von Ticket Regional und über das Tickettelefon 0651/ 9790777 bei Ticket Regional in Trier. (tr)



