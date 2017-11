NilsWills – Power Jazz Made in Germany

TRIER. NilsWills, das Nonett um den Saxophonisten und Chef des Trierer Jazz-Clubs Nils Thoma, steht für hochenergetischen, mit unbändiger Spielfreude vorgetragenen Jazz in allen Spielarten mit Pop bis Rock, bei dem selbst ruhige Balladen vor Spannung knistern.

Dafür sorgt eine perfekt austarierte Bläserfraktion mit Trompete/Flügelhorn (Helmut “Daisy” Becker), hohen und tiefen Saxophonen (Nils Thoma, Carlos Wagner) sowie Posaune (Andreas “Andi” Haller), die sich manchmal „fett“, manchmal fast vorsichtig-zart in das rhythmische Bett setzt, welches fein ziseliert oder — je nach Bedarf — treibend-impulsiv die Kollegen an Gitarre (Winfried “Winnie” Bungert), Piano/Keyboards (Pierre Unfer), Bass (Stefan Zawar-Schlegel) und Schlagzeug (Benjamin “Benny” Biegel) bereiten.

Und als Sahnehäubchen sorgt dann mit ihrer rockig-rauchigen Stimme die Sängerin Petra „Pedi“ Bungert für den textualen Kontext und als zusätzliche Klangfarbe für musikalische Höhepunkte. Kurzum: Power Jazz Made in Germany – der Band-Slogan verspricht, was die Band hält! Zu hören am 16. November um 20 Uhr im Kleinen Saal der Tufa. (tr)



