Noch einmal “Aufregung im Gänsestall”

TRIER. Das Kindermusical “Aufregung im Gänsestall” über das Leben des Heiligen Martin wird am Sonntag, 6. November, 16 Uhr, in der Kirche St. Martin (Maarstraße 72) in Trier aufgeführt. Das Singspiel mit den Kinderchören Bekond, Föhren und Kenn und der Kindertanzgruppe “Die Bühnenflitzer Bekond” findet während der Abschlussveranstaltungen im Bistum Trier zum Jubiläumsjahr “1.700 Jahre Martin von Tours” statt. Nach den Auftritten in Föhren und Kenn ist es bereits die dritte Aufführung. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter martinsjahr.bistum-trier.de. 316, also vor 1.700 Jahren, ist Martin von Tours geboren. Am 11. November 397 wurde der Heilige in Tours beerdigt. Am 11. November 2015 haben die Feierlichkeiten zum Martinsjahr begonnen. (tr)

