Noch einmal die “Special Olympics erleben

TRIER. Freude, Ehrgeiz und Begeisterung prägten die “Special Olympics Landesspiele” im Juni in Trier und sorgten für einzigartige Momente im Leben der Athleten, Helfer sowie vieler Triererinnen und Trierer. Schon während der Eröffnungsfeier kamen mehr 3.500 Menschen mit und ohne Behinderung auf dem Domfreihof zusammen und feierten gemeinsam die mehr als 1.000 Athleten. Angespornt von dieser besonderen Atmosphäre konnte fast jeder zu Höchstleistungen auflaufen und am Ende seinen ganz persönlichen unvergesslichen Moment mitnehmen.

Auch knapp ein halbes Jahr nach den Landesspielen ist der Geist von “Special Olympics” immer noch in Trier zu spüren. Dieses Gefühl in Trier zu halten, hat sich die Lebenshilfe Trier zum Ziel gesetzt. Daher organisierte der Behindertenbeirat der Lebenshilfe mit hauptamtlicher Unterstützung die Fotoausstellung momente. “Wir haben viele schöne Fotos ausgesucht. Sie zeigen, dass auch Menschen mit Behinderung gute Leistungen zeigen können und dabei Spaß haben können”, erklärt Beate Macher, Mitglied des Behindertenbeirats.

Die Ausstellung lädt die Besucher ein, sich in 20 Momente von Athleten und Teilnehmern hineinzuversetzen oder ihre ganz persönlichen Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Neben den Fotos sind auch die Interviews des inklusiven Medien-Tandem-Teams Bestandteil der Ausstellung. Die Mitglieder des Behindertenbeirates waren in alle Aspekte der Organisation entscheidend miteinbezogen. In mehreren Sitzungen wurde unter anderem der Name für die Ausstellung festgelegt, die Fotos ausgesucht und beschrieben und die Vernissage vorbereitet. Es handelt sich um das erste große inklusive Projekt dieser Art in der Region.

Die Ausstellung ist vom 27. November bis 18. Dezember in der VHS Trier zu sehen. Im Anschluss daran wird sie über mehrere Monate in Trier an verschiedenen Orten zu sehen sein:

♦ 18. Dezember 2017 bis 2. Januar 2018: Arena Trier

♦ 12. Januar bis 9. Februar 2018: Broadway Trier

Zur Lebenshilfe Trier gehören mehr als 600 Mitglieder. In zwölf Einrichtungen werden rund 450 Menschen aller Altersgruppen betreut. Als Selbsthilfeorganisation betroffener Eltern und Angehörigen von Menschen mit Behinderung wurde die Lebenshilfe Trier 1962 gegründet.

Der Behindertenbeirat der Lebenshilfe Trier besteht aus betreuten Menschen aus den verschiedenen Wohnbereichen. Der Beirat trifft sich alle drei Monate und bespricht gemeinsam mit dem Vorstand der Lebenshilfe Trier aktuelle Themen.

Erstmalig bei den Landesspielen gab es ein inklusives Medien-Team. Hier arbeiteten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam an der tagesaktuellen Berichterstattung. Das Tandem-Team war an den drei Tagen mit einer Videokamera unterwegs und führte Interviews mit Teilnehmern und Gästen. Das inklusive Medien-Team gewann den Respekt-Preis im Monat September.



