Noch einmal Kind sein

TRIER. Mit einer kleinen Feierstunde ist die Spielstube in der Außenstelle der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende an der Luxemburger Straße jetzt offiziell eingeweiht worden. Abteilungsleiter Bernhard Jocher vom Caritasverband Trier begrüßte die Gäste, darunter zahlreiche Spender und Sponsoren, die durch ihr Engagement die Ausstattung der Spielstube mit Spiel- und Sportgeräten ermöglicht haben. Der Caritasverband Trier ist in der Einrichtung des Landes für die soziale Betreuung der Bewohner zuständig.

Mit einem fröhlichen “Hallo, schön, dass du da bist!” begrüßte eine im wahrsten Sinne des Wortes bunte Kinderschar die Gäste mit einem Willkommenslied. Regierungsdirektor Ulrich Radmer, Referatsleiter bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, bedankte sich bei den Sponsoren und Unterstützern. Durch deren Engagement könne über die von der ADD sichergestellte Grundausstattung an Personal- und Sachkosten hinaus die Einrichtung mit Leben gefüllt werden. Auch Caritasdirektor Bernd Kettern bedankte sich bei den zahlreichen Spendern und Sponsoren – Unternehmen, Schulen, Gruppen und Einzelpersonen.

Bei ganz unterschiedlichen Spendenaktionen kamen rund 24.000 EUR zusammen. Damit ist gewährleistet, dass in der Spielstube eine gute und qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit geleistet werden kann.

Eine besondere Aktion führte die vom Bistum getragenen Grundschule am Dom durch. Unter dem Motto “Kinder helfen Kindern” erliefen die Schülerinnen und Schüler bei einem Spendenlauf im Trierer Palastgarten 5.000 Euro.

“Wir leben von Menschen, die sich immer wieder einbringen und so ist im Raum Trier in der Flüchtlingshilfe viel gestemmt worden”, sagte Kettern in seiner Dankesrede und schloss ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der ADD mit ein.

Emma Christmann, Leiterin der Spielstube, stellte den Gästen das besondere pädagogische Konzept vor, das stark von den teils traumatischen Fluchterfahrungen der Kinder geprägt ist. “Die Kinder sollen noch einmal Kind sein dürfen und hier die bösen Gedanken und Erinnerungen zumindest zeitweise vergessen.” Mit ihren vier Kolleginnen und Kollegen betreut Christmann derzeit 54 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren aus über 25 Nationen. Es herrscht eine große Sprachenvielfalt, die vor allem auch die Elternarbeit schwierig macht. Hierbei sollen den Eltern wichtige pädagogische Grundsätze sowie die Strukturen, die sie auch am späteren Wohnort in den Kitas vorfinden, nähergebracht werden. Kennzeichnend für die Arbeit in dieser besonderen Spielstube ist die hohe Fluktuation.

Es gibt Kinder, die nur zwei Wochen da sind, und andere, die fünf Monate die Spielstube besuchen. “Eine besondere Herausforderung für uns sind die Erlebnisse, die die Kinder mitbringen und uns immer wieder erzählen. Manchmal ist es für uns nicht einfach, diese zu verkraften. Hier hilft der begleitete Austausch im Team,” so Christmann. “Auch mussten wir lernen, wie wir die vielen Abschiede in die pädagogische Arbeit integrieren. Hier haben wir mittlerweile feste Rituale.”

Nach einem Abschiedslied der Kinder konnten die Gäste bei einem Rundgang die Räumlichkeiten der Spielstube besichtigen. (tr)

Wer die Flüchtlingsarbeit unterstützen möchte, kann sich unter tat-sachen-spenden.de informieren.

