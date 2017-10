Noch mindestens neun Jupa-Bewerber gesucht

TRIER. Für die Wahl des künftigen Trierer Jugendparlaments am 28./29. November und 7./8. Dezember werden noch mindestens neun Bewerber gesucht. Bis Freitagmorgen hatten sich nach Rathaus-Angaben 14 Kandidaten gemeldet, benötigt werden aber mindestens 23. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, 1. November, 16 Uhr. Daher ist an diesem Feiertag (Allerheiligen) das Wahlbüro im Rathaushauptgebäude am Augustinerhof von acht bis 16 Uhr geöffnet. Interessenten können sich melden bei Maylin Müllers, Telefon: 0651/718-3150. (tr)



