TRIER. Am kommenden Freitag, 23. November, ist es soweit: Der 39. Trierer Weihnachtsmarkt wird wieder Zehntausende Menschen in das historische Umfeld von Hauptmarkt und Steipe sowie vor den Dom ziehen. Die offizielle Eröffnung durch den Oberbürgermeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe, findet am Dienstag, 27. November, statt. Zur Wahrung der Totenruhe und in ehrendem Andenken an die Verstorbenen hat der Markt am Totensonntag, 25. November, allerdings geschlossen.

Das geschäftige Treiben der Arbeiter, die schon seit mehreren Tagen die hölzernen Verkaufsbuden aufbauen, hat schon im Vorfeld etliche Weihnachtsfreunde in freudige Erwartung versetzt. “Der Traffic auf unserer Facebook-Seite ist längst in Fahrt gekommen”, weiß Weihnachtsmarkt-Sprecher Thomas Vatheuer zu berichten. Schon jetzt habe die Seite mehr als 16.400 Freunde, mit steigender Tendenz. Dass der Verkehr dort weiter zunehmen wird, dafür soll eine eigens beauftragte Agentur zusätzlich Sorge tragen.

Soziales und Unterhaltsames

Chef-Organisatorin und Ausrichterin Angela Bruch tut ihrerseits alles, um auch diesen Weihnachtsmarkt zum Erfolg zu führen. So hat sie erneut einen Verkaufsstand freigehalten, der von gemeinnützigen Institutionen für ihr jeweiliges Anliegen genutzt werden kann. Vom Tierheim bis hin zum Hospiz wird während der gesamten Dauer – der Weihnachtsmarkt endet am 22. Dezember – permanent eine andere Organisation hier vertreten sein. Doch damit nicht genug: “Es gab noch bei keinem Weihnachtsmarkt zuvor so viele Erlebnisse für die gesamte Familie wie in diesem Jahr”, sagt sie stolz. Und gibt eine Kostprobe: “An der offiziellen Eröffnungsfeier mit dem Kinder- und Jugendchor am Theater Trier werden Mitglieder des Theaterensembles Ausschnitte aus ‘Der Zauberer von Oz’ präsentieren und traditionell auch die Irscher Turmbläser das musikalische Auftaktsignal geben.”

An den folgenden Tagen bekommen vor allem Künstler aus der Region breiten Raum. Hier reicht die Palette von Stephan Wonnebauer, Thomas Kiessling über Ralph Brauner, Achim Weinzen oder Jochen Leuf und Band bis hin zum Auftritt der Leiendecker Bloas. Ein breit angelegter musikalischer Mix, der für jeden Geschmack das Passende bieten wird.

Glühweinkönigin Sarah aber muss nach einer dreijährigen Regentschaft nun Abschied vom Amt nehmen. Denn am Eröffnungstag gibt sie ihre Krone an eine Nachfolgerin weiter. Wer das sein wird, das ist derzeit noch ein gutgehütetes Geheimnis. Weihnachtsmarktsprecher Thomas Vatheuer lässt sich nur so viel entlocken: “Es hat einige Bewerberinnen um das Amt gegeben”, deutet er mit einem verschmitzten Lächeln an. Dass die jeweilige Glühweinkönigin ihr Amt mit Stolz ausüben kann, dafür sorgt schon alleine der Titel, der beim Bundespatentamt rechtlich geschützt ist: Die Trierer Glühweinkönigin wird immer eine Solitärstellung in Deutschland haben, der Titel gebührt Trier alleine.

Poller sorgen für Sicherheit

Wie in den Vorjahren sogt auch heuer ein Sicherheitskonzept, das von der Stadt Trier in Zusammenarbeit mit Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und City-Initiative entwickelt wurde, für den Schutz der Besucher. An acht Zufahrten befinden sich bereits teils mobile, teils stationäre Betonpoller, die von der City-Initiative in Zusammenarbeit mit den SWT und Verkehrstechnik Wöffler zumindest farblich frisch gestaltet wurden. Eine Dekoration oben auf den Pollern – im Vorjahr waren alle 18 mit Geschenkschachteln oder stilisierten Kerzen geschmückt – wird es laut Jana Bouillon von der City-Initiative in diesem Jahr nicht mehr geben. Grund: Bis auf drei Exemplare wurde die gesamte Dekoration mutwillig zerstört.

Der Ärger einiger Anlieger – im vergangenen Jahr gab es Beschwerden wegen der Poller-Standorte − soll sich nicht wiederholen: “Wir haben mit allen Betroffenen gesprochen und alle sind mit unseren Planungen und Ausführungen einverstanden”, sagt Verkehrsdezernent Thomas Schmitt. (-flo-)



Drucken