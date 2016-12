Norbert Käthler wird neuer ttm-Geschäftsführer

TRIER. Vom 1. April kommenden Jahres an wird Norbert Käthler (51) die Geschäftsführung der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) übernehmen. Der Stadtrat folgte damit am Dienstagabend einstimmig einem entsprechenden Verwaltungsvorschlag.

Käthler hat nach Mitteilung des Presseamtes vom frühen Mittwochabend als Tourismus- und Stadtmarketing-Experte seit 1998 für verschiedene Städte gearbeitet. Der Theologe und Volkswirt war mehrere Jahre bei der Boston Consulting Group (BCG) und hat danach die Stadtentwicklung in Wolfsburg geleitet. Dort hat er unter anderem im Aufsichtsrat der Tourismusorganisation den Strukturwandel zur touristischen Destination mit geprägt. In Esslingen am Neckar hat Käthler von 2004 bis 2008 die Stadtmarketing- und Tourismus-Gesellschaft geführt und konnte dabei die touristischen Kennzahlen deutlich steigern.

Seit 2008 ist er Geschäftsführer der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH. Hierbei hat er zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt, die Wirtschaft stärker in die Kommunikation einbezogen und mit dem Wissenschaftsbüro einen zentralen Ansprechpartner für die wissenschaftlichen Einrichtungen etabliert. Unter Käthlers Führung hat Karlsruhe in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen erworben, so “Das schönste Stadtfest Deutschlands” mit dem Stadtgeburtstag 2011 und die “Stadt der Wissenschaften” mit dem Wissenschaftsfestival EFFEKTE 2013. Zu den von ihm betreuten Projekten gehören zudem die Digitale Agenda, das Kulturmarketing und das Baustellenmarketing zum U-Bahn-Bau.

Bundesweit vertritt Käthler als Vorstand den deutschen Stadtmarketingverband BCSD und organisiert seit zehn Jahren Tagungen und Kongresse zu Stadtmarketing- und Tourismusthemen.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Vorsitzender des ttm-Aufsichtsrats, wird den neuen Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH am Montag, 19. Dezember, in der Stadtvorstands-Pressekonferenz vorstellen.

Die ttm war in den vergangen Monaten in finanzielle Schieflage gerutscht. Leibe hatte als Aufsichtsratsvorsitzender daraufhin mehrere Umstrukturierungen vorgenommen − so auch personeller Art. Unter anderem hatte der inzwischen abgewählte Dezernent Thomas Egger die Geschäftsführung der GmbH abgegeben. (tr)