TRIER. Rund 1.300 Sportler mit und ohne geistige Behinderung gehen gemeinsam mit ihren Familien und Trainern bei den Special Olympics Rheinland-Pfalz in Trier vom 12. bis zum 14. Juni an den Start. Die Stadt und die Lebenshilfe Trier freuen sich auf das sportliche Inklusions-Event. Etwa 15 Prozent aller Teilnehmer kommen aus der Region.

Passend zu den Special Olympics Rheinland-Pfalz, die vom 12. bis zum 14. Juni 2017 in Trier stattfinden, zeigt die Trier Galerie gemeinsam mit der Lebenshilfe Trier in einer Ausstellung im Kunst- und Kulturraum eigenART Fotos von Sportlern mit Handicap. Oft sind die Handicaps erst auf den zweiten Blick zu erkennen, sagt Daniel Palussek von der Lebenshilfe Trier. “Wir möchten die Normalität in einem anderen Kontext zeigen. Die Behinderung ist das eine, das was beim Sport passiert, ist normal.“

Die Athleten werden sich in 14 Sportarten und einem wettbewerbsfreien Angebot messen. “Die Spiele in Trier sollen einen deutlichen Impuls für die Inklusion von Menschen mit Behinderung geben“, sagt Karl-Heinz Thommes, Präsident von Special Olympics Rheinland-Pfalz. “Wir freuen uns schon jetzt auf viele Teilnehmer und ein wunderbares Fest der Begegnung in Trier.“ (tr)



