Nur miteinander: Stadt und Handel bedingen einander

TRIER. Bei dem Verein City-Initiative Trier steht eine Veränderung ins Haus. Vorsitzender Gerd Guillaume will bei den kommenden Vorstandswahlen am 16. April nicht mehr kandidieren. Gute Chancen für die Nachfolge werden Benno Skubsch eingeräumt, der seit April 2014 als Centermanager die Trier-Galerie verantwortet und dem Vorstand der City-Initiative seit zwei Jahren als stellvertretender Vorsitzender angehört.

Ein Beitrag von Rolf Lorig

Seit acht Jahren lenkt Guillaume als Frontmann die Geschicke des Vereins. Die Arbeit als Vorsitzender der City-Initiative ist nach seiner Einschätzung “eigentlich ein Fulltime Job” – und das trotz der Unterstützung von Geschäftsführerin Jennifer Schaefer und ihrem Team. Der Ruf nach einem hauptamtlichen City-Manager ist nicht neu. Bereits vor acht Jahren hatte sich die IHK in einem “Merkblatt zu City-, Stadt- und Standortmarketing” für eine solche bei der Stadt angesiedelte Position ausgesprochen und auch die Kaufhaus-Chefs hatten sich gemeinsam zwei Jahre später damit an die Öffentlichkeit gewandt. Der Inhaber des Modehauses “Guillaume – Mode und Sportswear” weiß aber auch, dass es nicht ausreicht, einen Kandidaten zu haben: “Es muss die richtige Person sein.” Denn “Die Stadt lebt vom Handel, der Handel lebt von der Stadt.”

Ein Satz, den die City-Initiative zur Leitlinie ihres Handelns gemacht hat. Mit einem umfangreichen Angebot will der siebenköpfige Vorstand deutlich machen, “dass wir mehr können, als nur verkaufsoffene Sonntage zu organisieren”, betont Benno Skubsch.

Wer steht schon gerne stundenlang im Stau, nur um einen Parkplatz zu bekommen?

Und das fängt schon bei der Verkehrsplanung an. Schon früh hatte die City-Initiative erkannt, dass Trier wegen seiner beengten Verkehrssituation an besonders verkaufsintensiven Tagen schnell der Autokollaps droht und hatten darum an den Adventssamstagen auf eigene Kosten einen P+R-Service ins Leben gerufen. Was anfänglich nur an vier Samstagen galt, kann inzwischen deutlich häufiger in Anspruch genommen werden. “In diesem Jahr haben wir zehn Termine gestemmt”, bilanziert Guillaume nicht ohne Stolz. Für den Verein war und ist das reiner Selbstschutz: “Wer steht schon gerne stundenlang mit seinem Auto im Stau, nur um einen Parkplatz zu bekommen?” fragt Benno Skubsch rhetorisch. Die Antwort liefert er sofort nach: “Das machen die Menschen ein, vielleicht noch ein zweites Mal mit. Gibt es dann keine Verbesserung, schauen sie sich anderweitig um und bestellen ihre Ware im Internet. Und das war’s dann mit der Rolle Triers als Verkaufs-Oberzentrum.”

Gerd Guillaume sieht die Stadt hier in besonderer Verantwortung. Der Vorsitzende berichtet von Gesprächen, die der Verein diesbezüglich mit der Stadt und den SWT zu dem Thema hatte. Dabei geht es um moderne Leitsysteme, die Autofahrern den Weg zu freien Parkplätzen weisen und intelligente Ampelanlagen, die statt starrer Schaltzeiten den Verkehr nach tatsächlichem Aufkommen regeln. “Das alles muss man nicht neu erfinden”, wundert sich der Vorsitzende über die bislang eher zurückhaltende Haltung der Stadt. Vielmehr könne man es mit einem Tagesausflug verbinden und in der Trierer Partnerstadt s’Hertogenbosch “live und in Perfektion erleben.” Und auch das Nachbarland Luxemburg halte spätestens seit der Einführung der Tram (“die hat schon wenige Wochen nach dem offiziellen Start alle Erwartungen weit übertroffen”) Anschauungsmaterial bereit.

Wie verbesserungswürdig die Verkehrsplanung weiter ist, macht Vorstandsmitglied Jürgen Poss an einem anderen Beispiel deutlich. “Wer früher im Parkhaus Walramsneustraße sein Auto abgestellt hatte, konnte bei der Ausfahrt über die Bruchhausenstraße wieder direkt in Richtung Bitburger fahren. Das war der kürzeste Weg. Heute aber wird der Verkehr über die Justizstraße auf die Böhmerstraße gelenkt, die runter zur Mosel auf die B49 führt. Das heißt, statt den Verkehr über den kürzesten Weg aus der Stadt zu bringen, schickt man ihn zurück ins Stadtinnere.”

“Wir wissen genau, wann der Verkehr einsetzt und wann mit den höchsten Belastungen zu rechnen ist.”

Und es brodelt noch weiter bei den Unternehmern: “Uns ärgert, dass bei großen Straßenbaumaßnahmen die City-Initiative nicht im Vorfeld gehört wird”, sagt Beno Skubsch. Für ihn ist es ein Unding, dass in der umsatzstärksten Zeit plötzlich zwei oder drei Hauptverkehrsadern gleichzeitig wegen Bauarbeiten künstlich verengt werden. “Warum spricht man im Vorfeld nicht mit uns? Wir wissen genau, wann der Verkehr einsetzt und wann mit den höchsten Belastungen zu rechnen ist.”

Zurückhaltender zeigt sich Gerd Guillaume, wenn es um das Thema kostenloser ÖPNV geht. Dass diese Diskussion vor dem aktuellen Hintergrund der Feinstaubbelastung geführt wird, wundert ihn nicht. Autos ganz aus der Innenstadt verbannen, das will auch er nicht, weshalb er für einen vernünftigen Mix plädiert. Einen kostenlosen ÖPNV kann er sich jedoch nicht vorstellen, der sei nicht finanzierbar. Wenngleich er aber auch einräumt, dass es im ÖPNV-Tarifsystem gleichwohl noch erhebliches Verbesserungspotenzial gebe.

Die uneingeschränkte und problemlose Erreichbarkeit der Stadt ist allerdings nur eines von vielen Kernthemen der City-Initiative Trier. Die Attraktivität der Stadt und damit auch das Einkaufserlebnis steigern sollen eine Reihe von Veranstaltungen, mit denen man zusätzliche Menschen in die Innenstadt bringen will. Den Anfang macht in diesem Jahr vom 8. – 11. März der “14. Trierer Ostermarkt”. Für Gerd Guillaume ist das “eine eingespielte Veranstaltung, für die sich viele Bewerber interessieren.” Geschäftsführerin Jennifer Schaefer weist darauf hin, dass in diesem Jahr neben dem Hauptmarkt auch der Kornmarkt in diese Veranstaltung einbezogen sein wird. Über 40 Aussteller würden an den beiden Plätzen ihr österliches Angebot anpreisen. Zudem laden die Geschäfte am 11. März zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ein.

Vom 27. – 29. April heißt es dann zum zweiten Mal “Wine in the City”. “Wir hatten ein tolles Feedback nach dem Auftakt im vergangenen Jahr”, freut sich Guillaume und weist darauf hin, dass nicht zuletzt deshalb es in diesem Jahr 12 Stationen in Geschäften geben wird und der zeitliche Rahmen auf drei Tage ausgeweitet wurde. In Geschäften und im Weindorf auf dem Hauptmarkt soll es zu dieser Zeit vielfältige Aktionen rund um das Thema Wein geben. Zugleich laden die Geschäfte zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag ein.

Premiere: Grill in the City

Premiere hat am 9. Juni “Grill in the City”. Auch hier soll sich das Geschehen auf zwei Plätzen abspielen: Auf dem Hauptmarkt und dem Kornmarkt. Wobei der letztgenannte Platz vermutlich stärker von Frauen frequentiert sein wird: “Dort wollen wir zeigen, dass man auch vegetarische Gerichte gut auf dem Grill zubereiten kann”, freut sich Jennifer Schaefer. Die Betreiber der Grills werden in erster Linie Mitglieder der City-Initiative sein. “Aber auch die Bevölkerung ist eingeladen”, sagt Schaefer. Wer mitmachen will, kann sich bei der City-Initiative bewerben und am besten auch gleich sagen, wo man seinen eigenen Grill-Schwerpunkt setzen will.

Am 8. September startet dann erneut das größte Spielfest der Region, “Trier spielt”. Dabei soll in diesem Jahr ganz besonders die Bedeutung der lokalen Händler, Dienstleister und Gastronomen hervorgehoben werden, ohne deren vielfältige Unterstützung ein solches Spielfest nicht zu realisieren ist.

Vom 28. – 30. September findet auf dem Hauptmarkt der “2. Europäische Markt” statt, der das Trierer Wohnzimmer mit Delikatessen aus Frankreich, Italien und der Region zum Treffpunkt für Feinschmecker machen will. Begleitet wird die Veranstaltung von einem weiteren verkaufsoffenen Sonntag.

Fest im Kalender ist bei vielen Menschen der 28. Oktober verankert, der “Mantelsonntag”, der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr.

Am Ende der Präsentation kommt dann noch einmal das Thema Verkehr auf. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft wünscht sich die City-Initiative, dass in diesem Jahr statt der hässlichen Betonpoller endlich die geplanten versenkbaren Poller installiert sein werden. Und auch mehr Bänke und Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt würde man begrüßen – im Interesse einer attraktiven Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität.



