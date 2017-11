Nur noch ein Weihnachtsbaum in der Innenstadt

TRIER. Der Baum steht, jetzt kann Weihnachten kommen. Der offizielle Weihnachtsbaum der Stadt Trier steht vor der Porta Nigra und ist in diesem Jahr eine Spende der Familie Arend aus dem Stadtteil Ehrang.

Ein zwölf Meter hoher Baum hat sein Gewicht. Im konkreten Fall sind das 1,2 Tonnen, weiß Ralf Gottdank vom städtischen Amt für Gebäudewirtschaft. Für sein Amt war das der letzte Baum, dessen Aufstellung er überwacht hat. Ab dem kommenden Jahr übernehmen die Kollegen vom Grünflächenamt.

Weihnachtspyramide kommt auf dem Hauptmarkt

Moment – der letzte Baum? Da kommt doch noch einer auf den Hauptmarkt? Nein, antwortet Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, auf Anfrage des reporter. Dort, wo früher der zweite Baum stand, wird in diesem Jahr die Weihnachtspyramide ihren Platz haben. Grund für diese Neuerung sei eine Neustrukturierung des Weihnachtsmarktes auf dem Hauptmarkt, sagt Schmitz. Zum einen gibt es da die neue Beleuchtung mit zusätzlichen Leuchtstellen. Zum anderen müssen rund um das vorweihnachtliche Marktgeschehen breite Rettungsgassen freigehalten werden, damit im Ernstfall – wie zuletzt im Dezember 2014, als eine Imbissbude in Flammen aufging – Feuerwehr und Rettungskräfte ungehindert zum Einsatz kommen können. ‟Was wiederum bedeutet, dass die Verkaufsstände in der Mitte des Hauptmarktes kompakter zusammenrücken‟, sagt Schmitz.

Und das wird auch Auswirkungen auf die Markthändler haben, die ganzjährig hier ihre Verkaufsstände betreiben und in der Vorweihnachtszeit statt Obst und Gemüse weihnachtliche Gestecke anbieten. ‟Denen mussten wir alternative und attraktive Ersatzstandorte ganz in der Nähe anbieten, da der Platz nicht mehr gereicht hat‟, erläutert der Pressesprecher.

Dass nun die Weihnachtspyramide den traditionellen Platz des Weihnachtsbaums einnimmt, sei der ausdrückliche Wunsch der Familie Bruch gewesen: ‟Die Pyramide stand bislang immer ziemlich eingequetscht auf dem Domfreihof. Am neuen Standort wird sie mit Sicherheit viel besser wahrgenommen als bisher‟, ist sich Schmitz sicher.

Der eigentliche Aufbau der zwölf Meter hohen Edeltanne auf dem Porta Nigra-Vorplatz dauerte gerade einmal 40 Minuten, dann konnten die Mitarbeiter der beteiligten Firmen wieder ihr Zubehör einpacken. Und das war nicht ohne, vor allem wenn ein 40-Tonner-Kranwagen an den Arbeiten beteiligt ist. Das Fällen des Baumes in Ehrang sei problemlos über die Bühne gegangen, berichtet Ralf Gottdank. Auch der Transport nach Trier habe fast bis auf die Minute im Zeitplan gelegen.

Um den Rest, die Befestigung der Beleuchtung und das Anbringen der Dekoration, wird sich nun die Firma Wöffler kümmern. Und das wird dann geschehen, wenn auch die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen installiert wird. (rl)



