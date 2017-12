“O nata lux”

TRIER. “O, Licht, vom Licht geboren” ist der Titel des Konzertes am Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr, in der Basilika St. Matthias. Das Trierer Vokalensemble ConSonus singt unter der Leitung von Jutta Thommes Chormusik zu Advent und Weihnachten. Zu hören sind unter anderem Werke von M. Praetorius, J. Eccard, M. Vulpius, H. Distler, M. Reger, M. Lauridsen, E. Whitacre. Dabei werden auch Vertonungen desselben Textes durch verschiedene Komponisten gegenübergestellt. Orgelstücke und -improvisationen, gespielt von Ralph Hansen, ergänzen die Chorwerke. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen zur Kirchenmusik in St. Matthias im Internet auf st-matthias-trier.de. (tr)



